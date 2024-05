În municipiul Rădăuți s-a finalizat de turnat primul strat de asfalt pe întreaga stradă Horea, a anunțat primarul Bogdan Loghin. El a subliniat că se lucrează la turnarea primului strata de asfalt și pe alte străzi din municipiu. ”Vreau să anunț că se lucrează pe foarte multe străzi pentru a așterne primul strat de asfalt cum ar fi strada Pictor Grigorescu. Am început lucrările la sistemul de canalizare pe strada Ion Creangă pentru a putea finaliza în cel mai scurt timp canalizarea și asfaltarea pe strada Pictor Grigorescu. La fel pe strada Kogălniceanu deja am început să scoatem bordurile, strada Simion Bărnuțiu până în capăt și intrarea dinspre Volovăț o vom pregăti pentru ca în cursul săptămânii viitoare dacă este vreme să reușim pe toate străzile să așternem un strat de asfalt. În același timp vreau să anunț că am vorbit cu constructorul care a câștigat licitația pentru cele 12 străzi despre carte tot am vorbit o parte din ele în apropierea străzii Horea. Vor face o probă pentru asfaltul pe care-l produc la ei în stație după care peste vreo trei zile să înceapă în forță să asfalteze cele 12 străzi”, a declarat Loghin.