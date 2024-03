Liceul Teoretic ”Filadelfia” Suceava derulează un proiect cu finanțare europeană prin PNRR care vizează dotarea cu un laborator inteligent. Obiectivul specific vizează crearea unei săli de curs complexe, de tip STIAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică) pentru a oferi oportunități de învățare prin experiență, astfel încât elevii, sub îndrumarea profesorilor din diferite ariile curriculare, sa devină utilizatori independenți care pot dobândi competențele digitale avansate pentru a îmbrățișa oportunitățile oferite de noile tehnologii și meseriile viitorului. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 351.209,46 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 295.134,00 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 56.075,46 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 0,00 lei. Perioada de implementare a proiectului este de circa 11 de luni de la 14.02.2024 – data de semnare a Contractului de finantare nr. 1068Smart ⁄ 2024, cuprinse in intervalul 14.02.2024 – 31.01.2025.

