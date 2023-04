Două eleve ale Liceului Teoretic Filadelfia au fost premiate la la un concurs internațional destinat tinerilor cercetători organizat de către Universitatea de Stat Tiraspol în cadrul Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internațională ”Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”. Este vorba de Mara Ștefănoaia, din clasa a- VII-a, care a obtinut medalie de argint la secțiunea proiecte STEAM și Emanuela Tucaliu care a obținut cea mai mare distincție ,,Cupa Mare” la secțiunea ”Tânărul cercetător” . Elevele au fost coordonate de prof. Ignătescu Valerica. Premiile și diplomele au fost înmânate sâmbătă, 1 aprilie, în cadrul evenimentului Ziua Ușilor Deschise, la Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” din Chișinău . Profesorul coordonator Valerica Ignătescu a declarat că acest concurs a avut ca scop aplicarea principiilor de bază ale naturii, conceptelor științifice, teoriilor, principiilor și metodelor fundamentale, tehnologiilor, produselor și proceselor tehnologice, precum și o bună înțelegere a impactului științei, tehnologiei, ingineriei și activităților umane asupra naturii, prin elaborarea proiectelor de cercetare/proiectelor de cercetare STE(A)M. Juriul a fost format din experți în curriculum, abordare integrată și didactica disciplinelor școlare din instituția organizatoare. La rândul ei eleva Mara Ștefănoaia a ținut să mulțumească în primul rând conducerii Liceului Teoretic Filadelfia pentru susținere și pentru asigurarea condițiilor necesare performanței.

“În principal, țin să-i mulțumesc doamnei profesoare Valerica Ignătescu pentru răbdarea și încrederea avute in mine cu ocazia realizarii acestui proiect științific.

În al doilea rând, țin să-mi exprim recunoștința față de conducerea Liceului Teoretic “Filadelfia” Suceava atât față de domnul manager Bădeliță Ioan, cat si față de doamna director Magda Nichifor, a cărui elevă mă mândresc că sunt, pentru oportunitățile educaționale oferite și pentru susținerea necondiționată acordată fiecărui elev in inițiativa realizarii proiectelor naționale și internaționale.

Și, nu in ultimul rând, mulțumiri doamnei diriginte Anca Purice pentru încurajările oferite de fiecare dată când eram pe punctul de a renunța din cauza programului foarte încărcat și a dificultăților apărute pe parcursul realizarii proiectului care mi-a adus atâtea satisfacții.

Referitor la evenimentul la care cu onoare am reprezentat Școala Filadelfia și colectivul din care fac parte, vreau să spun că a reprezentat o experiență unică din toate punctele de vedere: educational, științific, social, uman și nu in ultimul rând geografic și turistic.Totuși, cel mai mult a contat faptul că am avut privilegiul de a descoperi frumusețile unei instituții superioare de învățământ din domeniul chimiei și biologiei din străinătate și oportunitatea de a cunoaste oameni excepționali, cercetători, inventatori de anvergură internațională”, a declarat eleva Mara Ștefănoaia.