Mai sunt doar șase zile până la startul noului sezon competițional al Ligii a II-a de fotbal. Aflată deocamdată în ”comă indusă”, Foresta Suceava se poate trezi la realitate pe parcursul acestei săptămâni. Conducerea echipei sucevene a fost prezentă la tragerea la sorți și gruparea suceveană are meci pe 6 august la Ripensia Timișoara.

Salvarea de la faliment şi retragerea din eșalonul secund poate veni pe ultima sută de metri. Sunt discuții pentru preluarea clubului Foresta Suceava cu omul de fotbal Marin Mitran, în colaborare cu o serie de investitori din Occident. Originar din Salonta, judeţul Bihor, Marin Mitran a activat în calitate de vicepreşedinte la clubul Zimbru Chişinău, dar şi la altă formaţie de peste Prut, Milsami Orhei. De asemenea, el a mai lucrat în Republica Moldova şi la Federaţia de fotbal.

„Am informaţii despre clubul Foresta, inclusiv despre problemele financiare de aici. Am avut mai multe runde de discuţii cu domnul Dumitru Moldovan şi vă pot confirma că negocierile sunt destul de avansate. Mai depindem de o serie de răspunsuri pe care le vom avea zilele acestea şi sper ca totul să fie aşa cum ne-am propus. Suceava este o echipă de tradiţie în fotbalul românesc şi merită salvată, mai ales că şi domnul primar şi-a manifestat mereu interesul pentru a sprijini financiar formaţia. Oricum, chiar dacă vom bate palma sunt multe de făcut la club, mai ales că timpul până la începerea campionatului nu este prea lung. Deocamdată, nu vreau să spun mai multe, dar m-aş bucura foarte mult să rezolvăm această situaţie”, a arătat Marin Mitran.

În acest moment, Foresta Suceava se află într-un punct critic, având datorii de circa 200.000 de euro, din care jumătate trebuie achitaţi urgent către Fisc pentru a putea spera la reluarea finanţării de către municipalitate.

Pentru a se putea prezenta în campionat, Foresta Suceava are nevoie și de jucători. Marea majoritate și-au găsit alte echipe, la club rămând doar tineri lipsiți de experiență competițională.

În pofida acestui fapt, conducerea echipei sucevene a convocat azi la sediu adunarea tuturor jucătorilor care se află sub contract cu Foresta. Oricum ar fi, chiar dacă se vor găsi mai mulți jucători decât cei nouă cu care a venit Șoimii Pâncota pe Areni, ei nu au făcut încă niciun minut de pregătire împreună. De menționat faptul că, la finele actualui sezon competițional al Ligii a II-a de fotbal, vor retrograde cinci formații.

