Uniunea Polonezilor din România și Parohia Romano-Catolică din Poiana Micului organizează pe 29 iulie 2017, un eveniment special pentru sărbătorirea a 175 de ani de la înființarea localității Poiana Micului, un sat pitoresc polonez din Bucovina românească.

Călătoria înaintașilor muntenilor polonezi din Bucovina, care astăzi este definită în literatura de specialitate ca fiind munteni din Czadca, regiune situată la granița dintre Silezia și Małopolska, a început de veacuri, mai întâi în Czadca, apoi în împrejurimile Cernăuțiului, pentru a se încheia pentru locuitorii din Poiana Micului, acum 175 de ani, în Bucovina românească.

Această îndelungată migrație nu a afectat în nici un fel sentimentul identității muntenilor din Czadca, mândri de rădăcinile lor poloneze care sunt cultivate până astăzi cu mare grijă. S-a păstrat limba, credința, atașarea de tradițiile și de valorile poloneze. În Poiana Micului „se grăiește” până astăzi în limba polonă, copiii învață limba maternă la Școala Gimnazială „Krystyna Bochenek”, Asociația Polonezilor din Poiana Micului activează într-o Casă Polonă spațioasă și frumoasă, iar locuitorii își consolidează credința puternică în biserica „Preasfânta Inimă a lui Isus”, construită cândva împreună cu locuitorii nemți și în biserica nouă „Sfântul Ioan Paul al II-lea”.

Manifestările de sâmbătă vor începe la ora 10:30 cu Sfânta liturghie la biserica „Preasfânta Inimă a lui Isus”, după care, de la ora 12:30, va începe un program artistic și picnic pe terenul de lângă parohie.

