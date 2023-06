Echipa de fotbal Foresta Suceava va evolua în continuare în Liga 3. Sucevenii au pierdut barajul cu Ceahlăul Piatra Neamț pentru promovarea în liga 2 după 0-0 acasă și 0-2 la Piatra Neamț. Foresta a ratat un penalty în ultimul minut al primei reprize. De menționat că la returul de la Piatra Neamț în tribune s-au aflat primarul Ion Lungu și prefectul Alexandru Moldovan.

