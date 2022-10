„Disrobed” este single-ul care marchează debutul trupei sub un nou nume. Piesa îmbină elemente din diferite stiluri ale genului metal, precum alternative sau progressive, și propune publicului un mesaj profund, constituindu-se ca o reflecție a conștiinței omului asupra propriei condiții ce este supusă greșelii și care poate fi depășită, în special, prin perseverență.

Instrumentalul a fost produs exclusiv de către membrii grupului, în cadrul studioului propriu, vocile fiind înregistrate la studioul LaRa Records. De partea de mix/master s-a ocupat Dragoș Geomolean, membru activ al formației E-an-na.

Trupa Sonniah s-a înființat în toamna anului 2019, la inițiativa lui Justin Curalariu (voce), a lui Șerban Medvichi (chitară), a lui Alex Rusu (chitară) și a Alessiei Manolache (tobe), cu denumirea inițială Under The Burning Sky, sub care au și susținut câteva concerte, până la decizia de schimbare a numelui ce a avut loc în vara anului 2022. Între timp, trupa l-a cooptat la bass pe Andrei Plecan, definitivându-și astfel componența. La momentul actual, formația lucrează la material nou, pregătind simultan și lansarea unor single-uri.

Song Link: (106) Sonniah – Disrobed (Official Track) – YouTube

Band’s Social Media:

You Tube Channel: (107) Sonniah – YouTube

Facebook:(1) Sonniah | Facebook

Instagram: https://instagram.com/sonniah_band?igshid=YmMyMTA2M2Y=