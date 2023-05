Fostul primar din Rădăuți și președintele organizației PSD din acest municipiu, Nistor Tatar, se află la un pas de a fi suspendat timp de un an din toate funcțiile pe care le are în această formațiune politică. Pe lână funcția de președinte al PSD Rădăuți, Nistor Tatar este și vicepreședinte județean al partidului. Decizia de suspendare a fost luată astăzi de membrii Biroului Permanent Județean al PSD Suceava, la propunerea deputatului PSD Eugen Bejinariu. Printre motivele invocate în susținerea suspendării din funcțiile politice pe o perioadă de un an a lui Nistor Tatar s-au numărat modul în care a organizat alegerile în organizația Rădăuți, în urma cărora acesta a fost reales președinte, dar și faptul că nu a primit membri noi în partid sau că nu a susținut activitatea politică a avocatului Traian Andronachi, cel care este nominalizat oficial pentru a candida la Primăria Rădăuți la alegerile de anul viitor. În ceea ce privește alegerile din PSD Rădăuți, contestatarii lui Nistor Tatar au arătat că acestea au avut loc în lipsa unui membru al Biroului Permanent Județean care să nu fie implicat direct în alegeri.

Decizia Biroului Permanent Județean urmează să fie validată prin vot de către Consiliul Politic Județean al PSD, care se va întruni în perioada următoare.

După ședința de astăzi, Nistor Tatar a declarat că în mod sigur va contesta o astfel de hotărâre în cadrul în care aceasta va rămâne definitivă. Nistor Tatar a arătat că nici una dintre acuzațiile care i-au fost aduse nu au fost susținute cu fapte concrete care să demonstreze că a încălcat în vreu fel statutul și a adus prejudicii imaginii partidului.