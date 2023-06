Juniorul Salcea a dominat cu destulă autoritate sezonul comnpetițional 2022-2023 al seriei I a Ligii a V-a de fotbal a județului Suceava. Și în ultima rundă de campionat, liderul la zi a trecut cu 5-1 de colegii de la Viitorul.

Și în seria a II-a, Minerul Iacobeni a terminat campionatul cu un avans liniștitor de șapte puncte.

Rezultate consemnate în ultima etapă:

ACS Releul Mihoveni Șcheia – AS Viitorul Forăști 6-5

AS Voința Zvoriștea – ACS Viitorul Vadu Moldovei 3-2

ACS Sporting Siminicea – AS Viitorul Negostina 3-0

ACS Juniorul Salcea – AS Unirea Salcea 5-1

ACS Voința Hânțești – CS Sporting Voința Bunești 3-0

Clasament Seria I

1. Juniorul Salcea 18 15 0 3 64-24 45

2. Releul Mihoveni 18 12 2 4 54-36 38

3. Sporting Siminicea 18 11 4 3 48-31 37

4. Viitorul Vadu Moldovei 15 9 3 6 44-28 30

5. Viitorul Negostina 18 7 3 8 41-55 26

6. Voința Hănțești 18 6 3 9 31-39 21

7. Voința Zvoriștea 18 6 2 9 37-65 20

8. Unirea Salcea 18 5 4 9 36-38 19

9. Sporting Bunești 18 3 3 12 23-57 12

10. Viitorul Forăști 18 3 2 13 31-51 11

Rezultate consemnate în ultima etapă:

AS Forestierul Frumosu – AS Bradul Vama 0-0

AS Viitorul Horodnic de Sus – AS Avântul Frasin 0-3 (masa verde)

AS Minerul Iacobeni – AS Marginea 3-0 (masa verde)

AS Larix Dornișoara – AS Viitorul Stroiești 3-0 (masa verde)

AS Polul Nord Brodina – AS Vânătorul Dorna Candrenilor 0-1

Clasament Seria a II-a

1. Minerul Iacobeni 18 15 2 1 50-14 47

2. Larix Dornișoara 18 13 1 4 68-37 40

3. Avântul Frasin 18 11 2 5 44-19 35

4. Forestierul Frumosu 18 10 1 7 42-39 31

5. Vânătorul Dorna Candrenilor 18 9 3 6 49-48 30

6. Bradul Vama 18 6 6 6 28-26 24

7. AS Marginea 18 6 2 10 50-53 20

8. Polul Nord Brodina 18 5 2 10 34-37 17

9. Viitorul Horodnic de Sus 18 4 1 13 27-68 13

10. Viitorul Stroiești 18 1 0 17 20-72 3