De Ziua Egalității de Șanse între femei și bărbați, FREE NOW, Super Aplicația Europeană de Mobilitate care oferă servicii de taxi și ridesharing în România, susține atât diversitatea și incluziunea, cât și mobilitatea sigură pentru toți pasagerii, indiferent de gen. În plus, compania anunță că Stella Penso a fost numită noul Chief Marketing Officer (CMO) al FREE NOW de la 1 aprilie 2022, ceea ce aduce compania mai aproape de îndeplinirea obiectivului de a crește ponderea femeilor în toate funcțiile de conducere la 43% până în 2023.

Odată cu numirea Stellei Penso, ponderea femeilor în funcții de conducere la FREE NOW a crescut semnificativ în ultimul an, în prezent o funcție de conducere din trei fiind deținută de o femeie. Cu o experiență vastă, Stella Penso va juca un rol important în menținerea FREE NOW drept Super-Aplicație de mobilitate, în procesul de dezvoltare al platformei și de asemenea în asigurarea unei experiențe simple și plăcute pentru șoferii și clienții FREE NOW. Este, de asemenea, un pas în direcția atingerii obiectivelor FREE NOW privind procentul femeilor în funcții de conducere.

La nivel european, FREE NOW este unul dintre liderii pieței de servicii de mobilitate, având o echipă multiculturală, ce reunește 74 de naționalități.

„Diversitatea se află la baza ADN-ului companiei noastre, cu angajați din 74 de naționalități. Credem că o cultură organizațională diversă și incluzivă ne îmbunătățește performanța în general, activitatea și spiritul de echipă. Dorim să fim un angajator în care cele mai diverse talente își pot găsi locul pentru a crea o platformă care să facă mobilitatea urbană sustenabilă și accesibilă pentru toată lumea”, spune Marlot van der Wal, Chief People Officer al FREE NOW.

„Cultura noastră organizațională are la bază valori precum susținerea incluziunii și a diversității. De aceea, Ziua Egalității de Șanse între femei și bărbați este o ocazie excelentă pentru noi de a promova și de a crește conștientizarea asupra acestui subiect, mai ales că realizarea echilibrului de gen este atât de importantă în cadrul echipei noastre. Acest obiectiv se aliniază cu strategia noastră de a fi o platformă care face mobilitatea urbană sustenabilă și accesibilă pentru toată lumea, indiferent de gen sau naționalitate” completează Daria Marinescu, Head of Marketing FREE NOW România.