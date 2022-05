Elena Merișoreanu a vorbit în exclusivitate pentru Click! despre schimbările radicale pe care trebuie să le facă, în ceea ce privește stilul de viață, după ce a fost operată la ambele picioare. Îndrăgita solistă de muzică folclorică a povestit, de asemenea, cum a petrecut Sărbătorile și ce se întâmplă în cariera ei artistică.

Elena Merișoreanu recunoaște că are probleme, mai ales că surplusul de greutate îi afectează mobilitatea. Are intervenții chirurgicale la ambele picioare, iar medicul a atenționat-o: trebuie să slăbească de urgență pentru că nu se va mai putea mișca. „Niciodată nu am fost băț, dar după o vârstă nu mai slăbești ușor. Nu pot face foamea pentru că ar interveni apoi alte probleme de sănătate, însă medicul mi-a pus în vedere să dau jos 15 kilograme. Greutatea se duce foarte mult pe picioare, eu sunt operată la amândouă, și îmi va afecta mobilitatea. Medicul m-atenționat că pot să nu mai merg, așa că am decis să slăbesc.”, a spus Elena Merișoreanu pentru Click!.

Iată cum a decis simpatica artistă să scape de cele 15 kilograme.

,,Am renunțat la mâncarea grea. Mai puțină carne, mai multe legume și fructe. Mănânc zarzavaturi, salate, ciorbă de lobodă, pe care știu să o prepar foarte bine, dar și măcriș. Ne place foarte mult măcrișul și în aceeași măsură și urzicile, doar că au îmbătrânit și nu mai sunt atât de bune. Adaug la dietă și mișcarea. Am o curte imensă și zilnic fac pași, mă plimb. Am avut două cântări după Paște și aș putea să spun că și aceea e o activitate. Vreau să ajung la greutatea cea bună”, ne-a mai spus doamna Mery.

La 74 de ani, celebra interpretă de folclor nu a pus în cui definitiv, portul tradițional. Va cânta până când va putea, însă acum selectează toate cântările la care va merge, pentru că e mai importanta sănătatea. În plus, are o situație financiară destul de bună, așa că îți permite să nu mai accepte orice.

