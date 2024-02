Începutul de an vine cu noi performanțe și proiecte extraordinare pentru artistul Paul Surugiu- Fuego (47 de ani), care arată tuturor că este o forță artistică, fiind capabil să realizeze show-uri impresionante atât în România, cât și în Republica Moldova, acolo unde este adulat, apreciat și unde este „Artist al Poporului”, prin decret prezidențial, încă din anul 2012, aceasta fiind cea mai înaltă distincție în statul moldovean, notează click.ro.

Astfel, la finalul săptămânii trecute, pe 16 februarie 2024, artistul a avut un spectacol de zile mari la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău. Concertul a fost sold out cu două săptămâni înainte, publicul rămânând pe-afară. Peste 2000 de suflete au vibrat alături de el și de invitații săi în cadrul spectacolului ”Iubirea înflorește primăvara”.

Surprizele s-au ținut lanț, oamenii au cântat, au dansat, au lăcrimat, s-au ridicat în picioare și l-au răsplătit pe Fuego cu aplauze îndelungi. Un moment emoționat a fost omagiul adus de Paul Surugiu tuturor artiștilor basarabeni plecați, în semn de prețuire. Surpriza serii, neanunțată pe afiș, a fost doamna cântecului popular românesc, ”Stânca Bucovinei”, Sofia Vicoveanca, care a cântat și a recitat alături de Fuego, bucurând publicul basarabean.

„Într-adevăr, la Chișinău sunt ca acasă. Am acolo nenumărate concerte și evenimente și merg frecvent. Sigur că m-am gândit, ba chiar am și căutat niște variante, dar momentan nu am luat această decizie de a avea o proprietate acolo. E mult mai comod la hotel. Cât despre investiții în lume, în alt loc în afara României, nu sunt foarte pus la punct cu domeniul. În primul rând că nu mi-am pus problema asta, în al doilea rând nu cred că dispun de toate ”datele” necesare pentru asta, iar în ultimul rând nu vreau neapărat să mă leg de un loc anume în felul acesta, chiar dacă știu că e la modă”, a spus Paul Surugiu, pentru Click!

Sursa foto: Facebook

Citește mai multe EXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/fuego-extrem-de-iubit-la-chisinau-artistul-a-2341436.html