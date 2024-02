Anul acesta, Fundația TELUS International Romania Community Board devine unul dintre sponsorii programului „Mini Rugby pentru toți”, programul de integrare prin sport dedicat copiilor între 6 și 14 ani, implementat de Fundația Te Aud România și susținut de Federația Română de Rugby, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Suceava și Inspectoratul Școlar Suceava.

Fundația Te Aud România implementează din toamna anului 2021 programul „Mini Rugby pentru toți” – cu scopul de a aduce mai aproape conceptul rugbystic și valorile pe care acest sport le promovează în rândul unităților școlare din județul Suceava. Implementarea programului a plecat de la premisa că rugby-ul și educația sunt complementare și facilitează integrarea socială și dezvoltarea personală în spiritul valorilor promovate de sportul cu balonul oval în rândul copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani.

La nivelul județului Suceava, rugby-ul a apărut în urma cu mai bine de 50 de ani și continuă să fie unul din sporturile principale ale zonei, fiind unul din puținele județe din țară cu două echipe de rugby de seniori.

„Suntem singura organizație care activează sistematic în județul Suceava și ne preocupăm ca tinerii care fac parte din programele noastre să se dezvolte multilateral, oferindu-le mai mult decât un spațiu de a face sport. Fiecare an școlar vine cu noi provocări și nevoi pentru tineri, iar faptul că Fundația TELUS International Romania a decis să continue parteneriatul început în 2023 ne încurajează că putem să dezvoltăm proiectul către și mai mulți beneficiari,” a declarat Oana Vasiliu, coordonatoarea de proiecte a Fundației Te Aud România.

Din septembrie 2021 și până la momentul actual, 14 școli din mediul rural sucevean sunt parte integrantă a programului, alături de 15 profesori de educație fizică și sport, coordonatori ai proiectului. În cadrul programului au fost organizate 12 turnee de mini rugby și rugby tag cu participarea a peste 1.000 de copii, iar peste 2.000 de copii au participat la peste 50 de activități de dezvoltare personală.

„Prin programul nostru de granturi anual, Fundația TELUS International Romania vine în sprijinul organizațiilor care derulează proiecte de educație, sănătate și mediu, contribuind astfel la impactul pozitiv pe care acestea îl aduc în comunitățile locale. Ne bucură oportunitatea de a susține în acest an inițiativa Fundației Te Aud România, Mini Rugby pentru toți, un program complex menit să transforme sportul într-un instrument de educație non-formală pentru copiii din Suceava și să răspundă astfel unei nevoi atât de pregnante în rândul acestei comunități.”, a adăugat Andreea Lăpădatu, Coordonator al Fundației TELUS International Romania Community Board.

Despre Fundația Te Aud România

Fundația Te Aud România a fost înființată în decembrie 2014, cu scopul de a dezvolta și implementa programe de educație non-formală și dezvoltare socială prin sport pentru copiii și tinerii din mediile dezavantajate ale României.

Mai multe detalii: www.teaudromania.com

Despre Fundația TELUS International Romania Community Board

TELUS International, o companie inovatoare de customer experience care proiectează, construiește și furnizează soluții digitale de ultimă generație, inclusiv AI (inteligență artificială) și moderare de conținut, gestionează la nivel global cinci Fundații: în Guatemala, El Salvador, Filipine, Bulgaria și România, fiecare distribuind 100.000 USD anual pentru a sprijini proiecte dedicate comunităților locale.

Fundația TELUS International Romania a fost înființată în septembrie 2016, contribuind până în prezent la finanțarea a 130 de proiecte din domeniul sănătății, educației și mediului. Fundația este unul dintre modurile prin care TELUS International își respectă angajamentul de a “dărui acolo unde trăim” (“We Give Where We Live”), alături de evenimentul anual de voluntariat TELUS Days of Giving și de alte campanii sociale și parteneriate cu ONG-uri locale.