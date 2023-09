Fundația <Te aud România> din Gura Humorului va derula și în anul școlar 2023/2024 programul de educație non-formală prin sport <Rugby pentru toți>. Proiectul a fost lansat în anul 2017 și este finanțat de DHL Express România și BCR. Până în prezent, s-au afiliat programului aproximativ 100 de tineri și 46 de mentori la nivel național. Au fost organizate 135 de workshopuri de dezvoltare personală, 19 evenimente sportive, 9 evenimente de integrare socială și networking și s-au investit peste 100.000 de euro în educație. Pentru anul școlar în curs, din program vor face parte peste 50 de tineri, cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani. Este vorba despre jucători de rugby la Clubul Sportiv Școlar din Gura Humorului și la Liceul cu Program Sportiv din Suceava.

Oana Vasiliu, coordonator de proiecte al Fundației <Te Aud România> a declarat: „Începând cu anul acesta, programul are o nouă dimensiune, datorată performanței prin sport, prin Alin Conache, unul dintre tinerii din <Rubgy pentru toți>. Alin este cel mai tânăr jucător convocat la naționala de rugby a României, pentru Campionatul Mondial care se desfășoară în Franța. Pasiunea, perseverența și sprijinul acordat prin diferite workshop-uri de dezvoltare personală, dar și ghidajul unui mentor, pe lângă modelele sportive din familie, au făcut ca Alin să performeze rugbyistic până la cel mai înalt nivel”.

Oana Vasiliu a adăugat: „De la an la an, am observat o transformare uimitoare în ceea ce privește programul nostru dedicat dezvoltării personale a tinerilor, în special în ceea ce privește valoarea sportivă pe care rugby-ul a adus-o în viețile acestor tineri. Am început cu câteva workshop-uri și întâlniri pentru a încuraja dezvoltarea personală, dar, în timp am constatat că rugby-ul a devenit un element cheie al acestui proces. Tinerii noștri au acces la experți în diverse domenii, care îi îndrumă și îi inspiră să-și atingă potențialul maxim”.