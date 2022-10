Gabi Bădălău este în sfârșit liber de orice obligație față de Claudia Pătrășcanu, pentru că cei doi au divorțat în sfârșit, după ani de zile în care s-au târât unul pe altul prin tribunale. Divorțul a fost finalizat joi, 20 octombrie, iar afaceristul a oferit detalii despre cum a evoluat scandalul în fața judecătorilor și la ce înțelegere a ajuns cu fosta soție, notează click.ro.

„În sfârșit, după trei ani de zile, am reușit și am divorțat de comun acord, urmând a fi în pronunțare și a se redacta hotărârea judecătorească. Am hotărât ca grija pentru copii să fie comună și Claudia să revină la numele anterior. De trei ani de zile mă chinui ca să divorțăm și să închidem și lucrurile astea. Eu împreună cu doamna avocat am vrut să terminăm tot astăzi. Din păcate, Claudia iar a depus probe, înregistrări, că fumez narghilea cu copiii și că nu sunt tată bun, că copilul are abces și că eu sunt motivul pentru care îl dor dinții pe copil. Din cauză că ea a depus probe, noi nu ne-am putut judeca pe ele tot astăzi. Că eu nu plătesc școlile copiilor (n.r asta a spus Claudia Pătrășcanu), probabil că ea nu știe că eu sunt cel care achită integral studiile. Ideea e că la următorul termen, care o să fie pe 3 noiembrie, probabil terminăm și celelalte aspecte din cadrul divorțului, respectiv domiciliul copiilor, relațiile cu părinții, program de vizitare șmd. Să sperăm că totul e ok și nu se mai face apel”, a dezvăluit Gabi Bădălău pentru X-tra Night Show, conform sursei citate.

