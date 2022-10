Fundația Regală Margareta a României continuă tradiția de a susține și promova cultura și talentul românesc și organizează a treisprezecea ediție a Concertului Regal caritabil – marți, pe 25 octombrie, la Ateneul Român. Concertul Regal caritabil este o seară de gală dedicată talentului artistic și oferă oportunitatea publicului de a se implica în susținerea noii generații de artiști ai României. Concertul Regal este unul dintre cele mai longevive și de succes evenimente de strângere de fonduri din România, iar fondurile din sponsorizările și donațiile realizate de-a lungul timpului însumează peste 1.800.000 de euro. Biletele pot fi achiziționate pe www.frmr.ro/concert-regal.

Concertul Regal Caritabil va fi transmis live la TVR 2 și la Radio România Muzical, începând cu ora 19:15.

Violoncelistul Andrei Ioniță, soprana Diana Alexe și tenorul George Vîrban, tineri muzicieni aplaudați azi pe scenele lumii, se reunesc pe 25 octombrie pe scena Ateneului Român, pentru un spectacol-eveniment dedicat strângerii de fonduri. Alături de ei, Orchestra New Hope, dirijată de David Crescenzi, un apreciat dirijor al scenelor lirice. Programul muzical include Variațiunile Rococo de Piotr Ilici Ceaikovski, precum și arii și duete celebre extrase din creații ale unor compozitori celebri.

Andrei Ioniță a fost desemnat „BBC New Generation Artist” pentru perioada 2016-2018, iar publicația The Times l-a numit „unul dintre cei mai captivanți violonceliști care s-au afirmat în ultimul deceniu”. Cu un talent ieșit din comun, cu o tehnică și muzicalitate strălucitoare, este primul muzician român care a câștigat medalia de aur la Concursul Ceaikovski de la Moscova, una dintre cele mai semnificative competiții muzicale din lume.

Seara de gală se va bucura de prezența Familiei Regale și de un public de peste 800 persoane, lideri din mediul de afaceri, personalități din lumea artei și culturii. În foaier, va fi expusă colecția de lucrări de artă vizuală a bursierilor Tinere Talente inspirată din preocupările și pasiunile membrilor Familiei Regale. De asemenea, vor fi expuse obiectele caritabile în ediție limitată, care susțin donațiile: gravuri unicat create de bursieri artiști vizuali, insigna Fundației – un însemn purtat cu mândrie de susținători, precum și brățara Margareta regală – inspirată de numele și figura emblematică a Majestății Sale.

Organizat anual, începând din 2008, Concertul Regal Caritabil a avut loc în mod tradițional în ziua de 25 octombrie, cu ocazia zilei de naștere a Regelui Mihai I al României, fondator al Fundației alături de Majestatea Sa Margareta. Întrerupt ca eveniment muzical cu public în perioada pandemiei, 2020-2021, demersul caritabil al Concertului Regal a continuat sub o formă neconvențională de manifestare prin emisiunea-eveniment România are nevoie de artă! și prin campania de strângere de fonduri prin SMS cu textul ARTĂ la 8864.

“Programul de burse Tinere Talente este unul dintre cele mai puternice demersuri de încurajare a artei din spațiul românesc și ne bucurăm să fim alături de bursieri în dezvoltarea lor artistică. Împreună cu Fundația Regală Margareta a României continuăm misiunea de a crește și a promova valorile românești, în special tinerii care au cea mai mare nevoie de acest sprijin. Pentru că arta luminează mințile și sufletele.” – Katharina Scheidereiter, CSR Manager, Kaufland România – Partener al programului Tinere Talente.

Fondurile strânse în urma Concertului caritabil vor sprijini programul național Tinere Talente prin care Fundația Regală Margareta a României oferă burse, mentorat și promovare celor mai promițători tineri artiști cu posibilități financiare reduse. Tinere Talente este recunoscut ca Cel mai bun program de Artă și Cultură din România, laureat la Gala Societății Civile în 2013, 2015, 2017 și 2022. Până în prezent, au fost acordate 380 de burse artiștilor aflați la început de drum, iar prin această platformă de sprijin ei au reușit performanțe extraordinare pe plan național și internațional.

Publicul de acasă se poate implica prin trimiterea unui SMS la 8864 cu textul ARTA, susținând astfel bursele pentru tinerii talentați ai României, iar persoanele care vor să fie parte a acestei experiențe mai pot achiziționa bilete la spectacol de pe www.iabilet.ro.

