Gabriela Cristea este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare din România. Aceasta este căsătorită cu Tavi Clonda cu care are două fetițe minunate. Până să ajungă însă la această împlinire, a trecut printr-un divorț care a lăsat-o fără niciun ban!

Gabriela Cristea a fost căsătorită timp de 5 ani de zile cu afaceristul Marcel Toader, care a decedat în anul 2019. Cei doi au divorț spotan după ce, pur și simplu, acesta a venit la ea într-o zi cerându-i să își facă bagajele și să plece. Totuși, la plecare Gabriela a avut parte de un șoc imens. Aceasta a aflat cu stupoare că după 4 ani de zile de muncă în cadrul unui show matrimonial în care a fost prezentatoare, mai avea doar 50 de lei în cont, a declarat prezentatoarea în cadrul emisiunii După faptă și răsplată prezentată de Cristina Șișcanu.

Gabriela câștiga suma fabuloasă de 20.000 de euro lunar, însă și munca era pe măsură. În tot acest timp reușise să strângă 480.000 euro conform hârtiilor oficiale, dar aceasta spune că suma reală a fost aproape dublă.

„50 de lei am avut în cont, după divorț. Eu de la 50 de lei cu care m-am trezit undeva în februarie, am reușit într-o lună de zile să mă redresez și să pot să mă întrețin, să pot să merg unde vreau. Foarte repede m-am repliat și am găsit resurse prin care să pot să îmi văd mai departe de viață. Dar eu zic că așa este caracterul meu și e un avantaj, un dar de la Dumnezeu”, a afirmat Gabriela Cristea, potrivit click.ro.

Când a plecat, Gabriela a aflat că Marcel Toader i-a retras toți banii de la bancă, fără ca ea să știe.

