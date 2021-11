George Burcea își cere scuze pentru declarațiile scandaloase despre violența împotriva femeilor, la scurt timp după ce editura Hyperliteratura a decis retragerea despre piață a romanului semnat de actor și care are ca subiect, culmea!, chiar violența domestică, notează click.ro.

După ce a declamat că femeile merită să fie bătute ”cu mese, cu scaune, cu capace, cum îi dădea bunicul bunicii mele, acum 15-20-30 de ani”, actorul și-a turnat cenușă-n cap. Într-o postare amplă pe Instagram, actorul susține că a spus la nervi toate acele lucruri ”cu care nu rezonează și care nu-i fac cinste nici lui și niciunei femei”.

”Doresc să îmi cer scuze în mod public pentru cele spuse în live-ul de ieri, de pe pagina mea de Instagram.

Live-ul a avut ca subiect de discuție violența domestică. După un val de comentarii jignitoare la adresa mea, am avut o reacție de care îmi este foarte rușine.

Am greșit în felul în care m-am exprimat, am greșit în felul în care am reacționat, dar cea mai mare greșeală este că am spus niște lucruri la furie cu care nu rezonez și care nu-mi fac deloc cinste nici mie și niciunei femei.”, e parte din mesajul scris de George Burcea pe contul personal de Instagram, acolo unde a pornit întreg scandalul.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/george-burcea-isi-cere-scuze-pentru-declaratiile-impotriva-femeilor-cum-se