La aproape 3 săptămâni după moartea bunului său prieten și coleg Petrică Mîțu Stoian, care s-a stins fulgerător, la 61 de ani, la secția ATI a Spitalului de Urgență Reșița, Constantin Enceanu (58 ani) a mărturisit pentru Click! că încă nu îi vine să creadă că a rămas fără camaradul său!

Constantin Enceanu a avut primul concert fără Mîțu și a simțit că îl are tot timpul aproape. A fost foarte greu să continue, dar s-a mobilizat să ducă până la capăt cântarea. Mai mult, acesta va fi primul Revelion în care cei doi artiști și prieteni nu vor mai urca pe scenă și nu vor mai cânta împreună!

Click!: Cum sunteți la mai bine de două săptămâni după ce s-a întâmplat nenorocirea asta cu domnul Petrică Mîțu Stoian?

Constantin Enceanu: Credeți-mă că nu îmi vine nici la ora actuală să cred că nu o să mă mai întâlnesc niciodată cu Petre! Nu cred! Încă o dată, am impresia că sunt în visul ăla urât și aștept să mă trezesc! Oameni buni, noi aproape zilnic vorbeam!

Dar v-a venit vreodată, de când s-a dus, să luați telefonul în mână să îl sunați, din instinct?

Nu. Am luat telefonul și l-am sunat pe Doru, de foarte multe ori. Că eu cu Doru, cu domnul impresar, discutam de foarte multe ori de partea artistică. Dar, credeți-mă, că am impresia că totul este încă un vis. Nu se poate! Petre trebuie să vină, să aștept să vorbesc cu el, să vedem ce mai facem! Săptămâna viitoare aveam un eveniment împreună, peste vreo lună de zile aproape, în preajma sărbătorilor, nu știu. M-au sunat oamenii ăia, nu știu ce o să facem!

Ați mai fost la cimitir după înmormântare?

Nu, n-am trecut pe la cimitir. Mi-e greu să trec! E și nașa acolo. Mi-e greu să trec pentru că nu îmi vine să cred că el este acolo! Mi-a rămas în memorie ultima imagine cu el, pentru că mi-am dorit lucrul ăsta! Să-mi rămână ultima imagine cu el! Înainte de a pune pânza pe chip, eu care nu mă uit la morți, eu nu mă uit. Eu, de la mama și de la tata, nu m-am uitat la nimeni, nu am putut, el a fost foarte trist, foarte trist. Petre nu avea chipul ăla. Au venit și Steliana (nr.: Steliana Sima) și Mariana (n.r.: Mariana Ionescu Căpitănescu) acolo și l-am rugat pe părinte să mai aștepte puțin, să nu-i pună pânza aia, pentru că îl vedeam pentru ultima dată și nu știu de ce am simțit nevoia să-l iau în brațe. Eram la capul lui și mi-am pus mâinile pe umerii lui, am simțit un fior, atât de rece era…

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/exclusiv-constantin-enceanu-nu-si-revine-dupa-moartea-lui-petrica-mitu-stoian-era