Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan și-a depus astăzi candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, alături de echipa de candidați pentru posturile de consilieri județeni. Alături de Gheorghe Șoldan a ținut să fie prezent prim-vicepreședintele PSD la nivel național, ministrul transporturilor Sorin Grindeanu, liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, candidatul PSD pentru Primăria Suceava, Vasile Rîmbu, precum și primari și candidați de primari PSD din județ.

Șoldan: Ne dorim efectiv să facem o schimbare

Gheorghe Șoldan a precizat că în total au fost depuse peste 60.000 de semnături, atât pentru susținerea candidaturii sale pentru președinția CJ Suceava, cât și pentru lista de consilieri județeni. „Astăzi mi-am depus candidatura pentru funcția de președinte a Consiliului Județean Suceava, împreună cu echipa de consilieri județeni. O echipă cu o viziune tânără o echipă cu care ne dorim să facem o schimbare în județul Suceava pentru că noi credem că ajunge tot ce s-a întâmplat până acum. Alături de noi este prim-vicepreședintele PSD, domnul ministru Sorin Grindeanu căruia îi și mulțumim că este alături de noi să ne susțină și salut și prezenta domnului președinte Ioan Stan și a domnului viitor primar Vasile Rîmbu și a candidaților de la municipiu și mulți primari etalon din județul Suceava. Ne dorim efectiv să facem o schimbare. Ne dorim să punem la punct infrastructura din județul Suceava, ne dorim să creăm locuri de muncă bine plătite, să trăim în județul Suceava cu mândrie, așa cum ar trebui. Ne dorim să aducem acasă tinerii care ne sunt plecați. Ne dorim să le creăm condiții propice tuturor să trăiască aici în județul Suceava. Și vreau să precizez că echipa PSD a depus aproximativ 60.000 de semnături pentru ambele candidaturi, pentru lista de consilieri județeni și pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava. Avem o echipă tânără, cu media de vârstă de 43 de ani, o echipă cu care ne dorim să câștigăm Consiliul Județean Suceava”, a transmis Gheorghe Șoldan.

Sorin Grindeanu: Sunt convins că George va deveni cel mai tânăr președinte de Consiliu Județean din țară

La rândul său, ministrul Sorin Grindeanu a declarat că este convins de faptul că deputatul Gheorghe Șoldan va deveni cel mai tânăr președinte de Consiliu Județean din istorie ales uninominal. Sorin Grindeanu a precizat că Șoldan este unul dintre cei mai buni parlamentari PSD. „Am ținut neapărat să fiu prezent la depunerea candidaturii lui George. L-am cunoscut pe George la finalul anului 2020 și din primele zile s-a făcut remarcat în Parlamentul României. Și s-a făcut remarcat într-un mod deosebit, fiind un foarte bun parlamentar. Și am promis că voi face tot ceea ce pot să îl ajut să aibă o carieră politică de succes. Iar primul pas important pentru George este câștigarea Consiliului Județean Suceava. Eu sunt convins că toată echipa, cu domnul președinte, cu domnii primari, cu toți consilierii, pe scurt cu o echipă, sunt convins că vom câștiga județul Suceava. Și sunt convins că George va deveni cel mai tânăr președinte de Consiliu Județean din țară. Și trebuie să vezi dacă nu cumva ești cel mai tânăr ales uninominal vreodată în istorie ca președinte de Consiliu Județean. Pe liste s-ar putea să mai fi fost și alții, dar uninominal eu cred că ești acolo, dacă nu chiar primul. Mult succes. Să știi că ai reușit să îmi transmiți și mie emoțiile pe care le-ai avut când ai depus candidatura, dar asta înseamnă pasiune, dorința de a face bine pentru suceveni, pentru bucovineni. Și eu știu că George și toată echipa vor face bine pentru Suceava. Succes, George!”, a spus Sorin Grindeanu.

Ioan Stan: Am deplina convingere că vom câștiga Consiliul Județean Suceava

La rândul său, liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat că social democrații și Gheorghe Șoldan vor câștiga în mod sigur alegerile de pe 9 iunie în județul Suceava. „Îi mulțumesc domnului ministru că a răspuns invitației noastre și să fie de bun augur pentru acest lucru. Trebuie spus că în urmă cu ceva timp, împreună cu colegii noștri am hotărât ca deputatul George Șoldan să fie candidatul nostru la Consiliul Județean Suceava. Și asta pentru că activitatea lui a fost extrem de performantă în plenul Parlamentului în rezolvarea problemelor județului în cadrul legal. Mai trebuie spus că am făcut pe puțin 40% din localitățile județului, unde am lansat candidații și am discutat cu cetățenii și am fost foarte bine primiți. Am deplina convingere că vom câștiga Consiliul Județean Suceava. Suntem o întreagă armată astăzi și o armată suntem și în teritoriu”, a declarat Ioan Stan.