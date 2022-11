În 1789, primul său an ca președinte al SUA, George Washington a proclamat 26 noiembrie drept Ziua Națională a Recunoștinței, în onoarea noii Constituții americane. Făcând asta, a dat valoare unei zile pe care americanii o sărbătoriseră prima oară în 1621 și pe care continuaseră să o celebreze, sporadic, în anii următori.

Ziua Recunoștinței a fost întotdeauna o sărbătoare fără dată fixă.

Prima dată a fost sărbătorită la începutul lunii octombrie, de către 56 de coloniști pelerini, supraviețuitorii celor 102 care debarcaseră de la bordul lui Mayflower, în luna noiembrie a anului precedent. Aceștia au invitat 90 de membri ai tribului indian wampanoag să li se alăture într-o sărbătoare de trei zile, Festivalul Recoltei.

În anii următori, Ziua Recunoștinței nu a fost sărbătorită mereu, iar când a fost, s-a organizat local, la date diferite. În 1777, pentru prima dată, toate cele 13 state ale națiunii au convenit asupra unei singure Zile a Recunoștinței în octombrie, dar această zi a fost aleasă pentru a comemora victoria americană asupra britanicilor la Saratoga cu o lună înainte, mai degrabă decât ca un festival al recoltei.

În ciuda declarației lui Washington, Ziua Recunoștinței nu devenit o sărbătoare oficială americană, dar în 1827, o locuitoare din New England, în vârstă de treizeci și nouă de ani, pe numele său Sarah Josepha Hale, a inițiat o campanie pentru a fi recunoscută ca sărbătoare oficială.

În anul următor, ea a devenit prima femeie editor din America, atunci când a fost invitată să se ocupe de Ladies Magazine și, mai târziu, de Godey’s Lady’s Book. Ea a folosit publicațiile ca forumuri pentru a-și continua cruciada; în același timp, a scris poemul pentru copii Mary Had a Little Lamb („Mary avea un mielușel”), un poem care a devenit atât de celebru încât, în 1877, Thomas Edison s-a înregistrat în timp ce-l recita, pentru prima demonstrație publică a funcționării gramofonului.

În sfârșit, după 36 de ani în care a tot trimis scrisori președinților, senatorilor și guvernatorilor, Sarah Hale a fost recompensată, Abraham Lincoln proclamând Ziua Recunoștinței ca sărbătoare națională, precizând că aceasta trebuie să aibă loc în ultima zi de joi a lunii noiembrie.

Chiar și în aceste condiții, tot urma să aibă loc o schimbare. În 1939, SUA se găsea în mijlocul unei crize mondiale și se dorea creșterea consumului.

Așadar, președintele Franklin Roosevelt a mutat Ziua Recunoștinței cu o săptămână mai devreme – în a patra, nu în ultima joi a lunii – pentru a le oferi americanilor încă o săptămână de cumpărături înainte de Crăciun.

De atunci, această zi a fost sărbătorită în a patra zi de joi a lunii noiembrie.

Tot la 26 noiembrie:

1252: Moare regina Franței, Bianca de Castilia.

1504: Moare la Medina del Campo, Spania, regina Isabela I de Castilia și Aragon.

1607: Se năștea fondatorul Universității Harvard, John Harvard.

1909: Se năștea, la Slatina, Eugen Ionescu, întemeietorul teatrului absurdului.

Geo Alupoae, critic de teatru și impresar la Teatrul „Matei Vișniec” Suceava