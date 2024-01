Președintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că 2023 a fost anul în care Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava a depășit cifra de 800.000 de pasageri. Gheorghe Flutur a arătat că din analiza cifrelor oficiale pe anul 2023 se poate constata că ponderea dominantă a fost a pasagerilor pe curse externe. Flutur a subliniat că anul 2023 este anul în care s-a finalizat modernizarea Aeroportului „Ștefan cel Mare” și ne referim aici la finalizarea Terminalului 2 care dublează capacitatea de procesare la 1.5 milioane de pasageri pe an și creează condiții de tip european atât pentru plecări cât și pentru sosiri. „Tot la finalul anului trecut s-a finalizat proiectul care mărește gradul de securitate și siguranță a Aeroportului Suceava prin construirea unui gard inteligent, a unui drum perimetral asfaltat, a unei clădiri de securitate care adăpostește echipamente de procesare electronică dar și cele mai noi tipuri de utilaje pentru deszăpezire, pentru intervenție în caz de incendii, pentru întreținut spațiu verde, grupuri electrogene și instalații de iluminare în situații speciale. Toate astea pe proiecte care ating suma de circa 17 milioane de euro în anul care a trecut”, a spus Flutur.

Situația completă a numărului de pasageri și a curselor pe destinații interne și externe pe Aeroportul Suceava este următoarea:

TRAFIC PASAGERI AEROPORTUL “ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA PENTRU ANUL 2023

Total pasageri: 802.167 (din care 550 în tranzit) cu 4,99% mai mulți ca în anul 2022;

Din aceștia: 403.420 îmbarcați – 398.197 debarcați – 550 tranzit;

Total nr. mișcări: 8.138 cu 4,94% mai multe ca în anul 2022;

Total pasageri pe curse externe: 749.249;

Total pasageri pe curse interne: 52.918;

Pasageri pe curse charter turistic (externe) – 54.964, cu 59,36% mai mulți ca în anul 2022;

Destinații externe charter turistic – 5 (Antalya – Turcia, Hurghada si Sharm el Sheikh (Egipt), Monastir (Tunisia), Heralklion (Grecia), față de 2 în 2022 (Antalya (Turcia) și Hurghada (Egipt);

Luna cu traficul cel mai intens – iulie – 86.667 pasageri;

Numărul de pasageri cu cetățenie ucraineană (care au folosit acte de identitate emise de Ucraina) procesați pe curse externe – 159.569;

Trafic Cargo: 14 mișcări – 8,168 Tone;

Numărul de pasageri cu cetățenie ucraineană (care au folosit acte de identitate emise de Ucraina) procesați pe curse externe, reprezintă 21,3% din totalul pasagerilor procesați pe curse externe.