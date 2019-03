Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a avut astăzi primele discuții cu oficialitățile landului Stiria, din Austria, cu privire la promovarea unor proiecte comune. În prima zi a vizitei în landul Stiria, Gheorghe Flutur a fost primit oficial de președintele Parlamentului din Gratz, Gerhard Kurzmann, de viceguernatorul regiunii, Michael Schickhofer, el având discuții și cu consulul onorific al României în Austria, Andreas Bardeau. Tot azi, Gheorghe Flutur și delegația din județul Suceava a avut discuții cu conducerea primăriei stațiunii turistice Fuerstenfeld. „În cadrul întâlnirilor de astăzi am discutat despre dezvoltarea de parteneriate, pentru învățământul dual, pentru învățământul în domeniul gestionării stațiunilor turistice de schi și a celor cu ape termale. Trebuie spus că am găsit aici un respect foarte mare față de Bucovina. Ei știu foarte multe lucruri despre Bucovina și sunt optimist în deschiderea unor legături puternice așa, cum am făcut și cu regiunea Schwaben, din Germania”, a spus Gheorghe Flutur.



El a adăugat că în cursul zilei de marți, 12 martie, va continua întâlnirile cu oficialitățile landului Stiria, pe teme precum sănătate, învățământ, aeroport, turism, administrație publică, dar și pentru dezvoltarea unor colaborări între camerele de comerț.



Reamintim că o delegație a județului Suceava, condusă de președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur, va fi prezentă timp de 3 zile, începând de luni, în Austria, în Landul Steiermark (Stiria).

Programul este organizat de grupul de parlamentari austrieci care au fost prezenți în județul Suceava, în Bucovina, la începutul lunii octombrie anul trecut, când am avut discuții și au fost făcute o serie de propuneri de colaborare.



Landul Steiermark (Stiria) este unul dintre cele mai mari din Austria – al doilea ca suprafață, fiind o zonă dintre cele mai variate ca relief și deosebit de atrăgătoare pentru turiști.



Gheorghe Flutur a precizat că marți va fi la Aeroportul din Graz unde va discuta despre posibilitatea de a fi introduse curse aeriene Suceava – Graz, tot aici fiind programate mai multe discuții tematice, pe sănătate, turism, silvicultura și mediul de afaceri, învățământ etc.



El a adăugat că împreună cu primarii localităților Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc și Gura Humorului se va întâlni și cu primari din mai multe localități din regiune, pentru un schimb de experiență axat în special pe modul în care prin organizarea de tip asociativ vor putea fi promovate proiecte importante pentru dezvoltarea localităților și a județului.