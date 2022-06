Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, i-a îndemnat pe credincioșii prezenți duminică la Mănăstirea Părhăuți să țină la familie, la obiceiuri și „la Bucovina noastră Dragă”. Gheorghe Flutur s-a numărat printre oficialitățile care au participat la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, împreună cu Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcop al Hușilor, și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, cu prilejul hramului și a împlinirii a 500 de ani de la sfințirea locașului de cult, în contextul Anului Jubiliar 500 – Moștenirea Mușatină. Credință, Cultură, Istorie.

„Vreau să vă felicit pentru această frumoasă zi de sărbătoare pe valea Solonețului, la Părhăuți. Mă bucur să văd multă lume în straie populare și vă îndemn să le purtați pentru că este cartea de identitate a noastră. Cum cartea de identitate este această frumoasă biserică. O biserică care arată vechimea dumneavoastră, vechimea noastră pe aceste meleaguri, credința noastră profundă. Am fost atent și vă mulțumesc încă o dată că m-ați invitat”, a spus flutur. Șeful administrației județene a spus că faptele bune contează mai mult decât orice, motiv pentru care el i-a îndemnat pe toți cei prezenți „să țineți la familie, să țineți la tradiții, la obiceiuri, la Bucovina noastră dragă pentru că în felul acesta vom fi mai puternici”.

Gheorghe Flutur a amintit că administrația județeană a lansat proiectul Ținutul Mănăstirilor, iar de acum înainte și Părhăuți are mănăstire. „Îmi aduc aminte că am lansat un proiect care se potrivește astăzi mai mult decât oricând, Ținutul Mănăstirilor. Când veniți la Fălticeni am scris acolo Ținutul Mănăstirilor. Iată că și Părhăuți are mănăstire. Dumnezeu să vă ajute, La mulți ani și gândul cel bun”, a încheiat Gheorghe Flutur.