Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, i-a transmis liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan și social democraților suceveni să lase invidia politică deoparte și să i se alături la construcție. Afirmația lui Gheorghe Flutur a fost făcută după ce Ioan Stan a transmis astăzi că meritul pentru investițiile în construcția de rețele de gaz metan în județ aparține în totalitate primarilor.

Iată ce i-a transmis Gheorghe Flutur lui Ioan Stan în cursul zilei de astăzi:

„Departe de mine intenția de a vă da o replică la ultimele declarații, și asta pentru că lumea așteaptă de la noi, cei din Coaliție, lucruri concrete.

Vă sugerez să nu vă mai temeți de acțiunile mele și să veniți alături pentru a susține cât mai multe proiecte pentru județul Suceava.

Pentru corecta informare a sucevenilor, spun că eu, în calitate de președinte al CJ Suceava, mă lupt să aduc fonduri, să le deblochez acolo unde sunt blocate, pentru că mă interesează ca acest județ să se dezvolte.

Nu am spus că proiectele pe gaz metan sunt promovate doar de Gheorghe Flutur, ci este și meritul primarilor PNL, PSD și de la alte partide, care au depus aceste proiecte, și îi felicit pe toți.

Aceste proiecte sunt susținute de Coaliția PNL-PSD și, de asemenea, vreau să apreciez că județul Suceava este campion la accesarea de fonduri. Mai exact, ieri am convocat cele 37 de primării care au proiecte pe gaz metan pentru că sunt îngrijorat că în 10 județe s-au semnat deja proiectele și se încep lucrările, iar la noi nu s-a semnat niciun proiect. Am vrut să aflu cauzele, am analizat fiecare primărie în parte și am constatat că în următoarele două luni se va semna cea mai mare parte a proiectelor, acestea fiind într-un stadiu avansat, unii au și operatorii desemnați, dar la unii întârzie avizele de la o serie de instituții, la alții s-au modificat soluțiile tehnice, așa că au apărut întârzieri.

Cine ați vrea, domnule Stan, să facă aceste discuții? Nu eu, ca președinte al CJ Suceava, împreună cu aparatul tehnic, trebuie să vedem ce este blocat pentru a se debloca?

Cine vreți, domnule Stan, să facă discuții cu furnizorii de energie electrică referitor la relația cu primăriile și cu cetățenii? Nu noi, care să le arătăm unde este nevoie de investiții în posturi de transformare sau rețele?

Cum vreți, domnule Stan, să discutăm cu cei de la Drumuri Naționale pentru repararea tronsoanelor de drum care vin din frontiera cu Ucraina, pentru asfaltarea unor tronsoane de drum care nu arată bine, cum ar fi cele de la Marginea, Solca, Voitinel, Palma?

Vă pot da multe exemple unde CJ Suceava se implică și văd că mereu îmi reproșați de ce mă implic; pentru grăbirea documentației pentru Autostrada A7, înființarea rețelelor de gaz metan. Greu de înțeles. Dacă nu mă implic, nu e bine, dacă mă implic, vă deranjez.

Voi continua să mă implic și vă invit alături de mine la dezvoltarea județului Suceava, așa cum și primarii dumneavoastră sunt.

Lăsați invidia politică deoparte și haideți la construcție!

Sunt pregătit să lucrăm împreună pentru dezvoltarea județului Suceava”.