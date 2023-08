Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași a comunicat că miercuri, 30 august, vor începe lucrările de înlocuire a rosturilor de dilatație la podul de pe DN 17, Ilișești – Stroiești. Tot mâine, va demara operațiunea de turnare a covorului asfaltic pe DN 2, în interiorul orașului Siret, spre Punctul de Trecere a Frontierei. Lucrările fac parte din Memorandumul guvernamental de îmbunătățire a infrastructurii rutiere la granița cu Ucraina. DRDP Iași a mai transmis că în zonele de lucrări traficul se va desfășura pe un sens, alternativ, dirijat prin semafoare.

