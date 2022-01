Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și-a exprimat regretul că în ultimii ani, ziua de 24 ianuarie, când românii sărbătoresc Unirea Principatelor Române sau Mica Unire, a dus prea mult la dispute politice fără rost. În discursul său de la ceremonia de dezvelire a bustului domnitorului Alexandru Ioan Cuza din centrul Sucevei, Gheorghe Flutur, a spus că a participat de foarte multe ori la Sărbătoarea Unirii de la Iași, el ținând să remarce faptul că „în ultimii ani, dragi suceveni, a degenerat”. „A fost cu multe spectacole de huiduieli, triste, rușinoase, care nu fac cinste acestei țări. Până la urmă putem avea păreri diferite. Marele titan Cuza a avut curajul să facă reforme. Și reformele nu sunt totdeauna pe placul tuturor. Nu a sfârșit foarte bine, dar vorbim de Statul Român modern, de reformele adevărate. Reforma agrară, cu 400.000 de țărani care primeau pământ, locuri de casă. Vorbim de Codul Civil, Codul Comercial, reformele în justiție, învățământ, vămi, sau de căile ferate construite. Unele dintre ele le faci și nu devii atât de popular. Mai superi și e valabil și azi. Dar noi ne aducem aminte de aceste reforme făcute de acest titan pentru că astea au rămas în urmă și au pus bazele statului modern. Și eu asta spun, mai ales tinerilor și tinerilor politicieni. Asumare de răspundere. chiar dacă uneori este nepopulară. Dar dacă este bine pe termen mediu și lung pentru această țară își vor aduce aminte urmașii și vor spune da, a făcut lucruri bune. Așa este. Și de asta eu mă bucură că astăzi am dezvelit statuia acestui titan, Alexandru Ioan Cuza, care este un reper, un simbol de moralitate pentru noi, pentru actul de dreptate și de justiție, de la ocaua lui Cuza până la foarte multe exemple și legi care au fost dacă în perioada lui”, a declarat Gheorghe Flutur.

El a ținut să le mulțumească tuturor celor care au fost prezenți la ceremonia de dezvelire a bustului lui Alexandru Ioan Cuza, de la Biserică, armată și până la presă, precizând că „trebuie să ne dăm mâna sufletește, să fim uniți ca să ne fie și mai bine. Și e valabil pentru noi sucevenii și vă îndemn la unitate să ne fie mai bine”.