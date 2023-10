Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, vineri, la lansarea noii stațiuni „Bucovina turistică” de la Suceava că în ultimii 15 ani brandul turistic Bucovina a devenit din ce în ce mai prezent și cunoscut atât în țară cât și în străinătate. De precizat că astăzi, în centrul Sucevei, odată cu deschiderea Târgului de Toamnă Produs în Bucovina a fost lansată și noua stațiune „Bucovina Turistică” din care fac parte toate cele 25 de stațiuni turistice de interes local și național din județ. La eveniment au fost prezenți președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, primarul Ion Lungu, prefectul Alexandru Moldovan, deputatul Bogdan Gheorghiu, precum și reprezentanții stațiunilor turistice din județ. „Astăzi o să lansăm la Suceava această organizație nouă Bucovina Turistică. Există o legislație nouă în turism care ne dă voie să ne asociem și să înființăm organizații pe turism. Județul Suceava are șansa să fie prima organizație aprobată de minister. Organizația pentru Managementul Destinației Turistice. E un pic cam stâlcit numele ăsta, iar eu îi spun pe scurt Bucovina Turistică pentru că ea asociază stațiunile din județul nostru. Și județul Suceava 25 de stațiuni turistice, cele mai multe din țară. Iar acum înființăm o singură asociație ca să putem vinde pachete turistice, să vină oamenii să stea mai mult la Suceava. Și tot azi am avut o ședință cu șefii acestor stațiuni turistice pentru că dorim să lansăm câteva pachete turistice pentru perioada următoare. Pe poarta de intrare în județul Suceava scrie Hai în Bucovina! Pentru ce să vii în Bucovina? Hai de Crăciun la colindat, hai la schi, hai să guști din Bucovina, hai în ospeție în Bucovina. Avem foarte multe pachete turistice pe care noi le pregătim pentru dumneavoastră. Și după cum vedeți s-au asociat stațiunile cu cei din Asociația Produs în Bucovina, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Direcția Silvică Suceava, Aeroportul „Ștefan cel Mare”. Toți ne gândim să punem umărul pentru promovarea turistică”, a declarat Flutur.

El a ținut să dea mai multe exemple de succes din județul Suceava, adăugând că „o să spună lumea că ne lăudăm puțin, dar aici la turism avem cu ce”. Gheorghe Flutur a subliniat faptul că în ultimii 15 ani brandul Bucovina a fost din ce în ce mai prezent în țară și în străinătate. Astăzi județul Suceava are peste jumătate de milion de turiști numai în acest an. Asta înseamnă că suntem în top. După București, Constanța, Prahova, vine Bucovina din urmă tare. Avem peste 20.000 de locuri de cazare. Mai mult de 1.000 de unități de primire și cele mai multe sunt pensiuni agroturistice în zona montană, în proximitatea mănăstirilor din județul Suceava. Aceste lucruri s-au putut întâmpla în primul rând datorită inițiativei oamenilor, dar și a parteneriatului cu primăriile, cu oamenii aceștia în straie populare. Pentru că Bucovina are ceva ce din păcate cam lipsește în țară și anume autenticul. Și chiar dacă a fost criză, autenticul a fost cel care ne-a ținut în picioare și în perioada de pandemie”, a declarat șeful administrației județene. El a precizat că a fost ales președinte al noului OMD Bucovina și a anunțat că se va implica și mai mult pentru promovarea turismului. „Pregătim pachete pentru Crăciun. Pe 28 noiembrie vom organiza un eveniment la Vatra Dornei pentru că s-a terminat Cazinoul Băilor de la Dorna, o investiție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. O investiție excepțională. A fost salvat cazinoul. Și am fost alături de Arhiepiscopie în această perioadă și noi și primăria Vatra Dornei. Și arată superb acest cazinou. Apoi, vreau să organizăm astfel de întâlniri și în străinătate. În Marea Britanie, în Italia unde avem bucovineni de-ai noștri care ne așteaptă. Iar invitația mea este să promovați și dumneavoastră fiecare frumoasa Bucovină, stațiunea turistică, pentru că și noi pregătim”, a transmis președintele CJ Suceava.