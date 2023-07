Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat astăzi, la Câmpulung Moldovenesc, de pe scena Festivalului Internațional de Folclor „Întâlniri Bucovinene” că nou înființata Stațiune Turistică Bucovina va beneficia de o promovare mai intensă atât pe plan intern, cât și internațional. Gheorghe Flutur a făcut această declarație în prezența ministrului afacerilor externe, Luminița Odobescu, aceasta fiind prezentă astăzi în zona Câmpulung Moldovenesc. Alături de ministrul de externe au mai fost prezenți primari din zona Câmpulung și Vatra Dorei, primarul Sucevei Ion Lungu, senatorul Constantin Daniel Cadariu și deputații Angelica Fădor și Bogdan Gheorghiu.

„Mulțumesc Guvernului României că vine la noi și asta e un semn de prețuire. Și împreună cu doamna ministru am fost pe platoul munților Rarău, ne-am întâlnit cu primarii și am vizitat Muzeul Lemnului de aici din Câmpulung Moldovenesc”, a spus Gheorghe Flutur. El i-a transmis ministrului de externe al României că la Câmpulung Moldovenesc au loc două evenimente mari, Festivalul Întâlniri Bucovinene, ajuns la a 34-a ediție și la care participă formații din județ și din Ucraina, Polonia, Ungaria și Republica Moldova, dar și Târgul de Turism al Bucovinei organizat pentru a promova nou înființata Stațiune Turistică Bucovina.

„Suntem în a treia zi a Târgului de Turism Bucovina. Și veți vedea standuri din toate stațiunile turistice din județul Suceava. Suceava este județul care are cele mai multe stațiuni turistice. Sunt 25 de stațiuni, din care 4 sunt de interes național, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Vatra Dornei și Sucevița și celelalte sunt de interes local. Iar mai nou am primit avizul și e aici fostul ministru al turismului, domnul Cadariu și îi mulțumesc pentru că județul Suceava, toată regiunea Bucovinei a primit statutul de Organizație de Management al Destinației Turistice. Practic vrem să lucrăm asociați pentru a promova mai puternic Bucovina. Vrem să vină oamenii să rămână mai multe zile în Bucovina și din acest moment vom organiza în țară și străinătate multe târguri de acest fel, cu port popular, cu tradiții cu meșteri. Avem aici primării, dar avem și Camera de Comerț și Industrie, Universitatea Ștefan cel Mare, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Direcția Silvică Suceava, Salina de la Cacica și dorim să ni se alăture hergheliile de cai din Bucovina”, a spus președintele CJ Suceava.

El a evidențiat faptul că potențialul turistic al Bucovinei este imens și își dorește ca în calitate de președinte al OMD Bucovina, alături de primari, să dinamizeze și mai mult turismul din județ. „Anul trecut am avut peste jumătate de milion de turiști în județul Suceava. A fost o creștere puternică, deși anul trecut a început războiul din Ucraina și totuși au venit turiști. Sunt convins că anul ăsta o să vină și mai mulți. Și le mulțumesc tuturor celor care sunt alături de noi. Primarul Ion Lungu, precum și celorlalți primari prezenți aici”, a mai afirmat Gheorghe Flutur. El i-a transmis ministrului de externe că întotdeauna se poate baza pe județul Suceava și pe Bucovina. „Vreau să mulțumesc oaspetelui nostru de seamă, doamnei ministru de externe și să-i spun că se poate baza pe noi. Așa cum pe Suceava s-au putut și se pot baza la greu vecinii noștri când au avut și au încă probleme cu războiul. Și am fost prezenți din primele ore de necaz și așa se pot baza și la bine. Când am scris pe poarta de intrare în județ Hai în Bucovina! am scris pentru că avem motive. Iar noi trebuie să fim gazde bune așa cum le șede bine bucovinenilor. Ospitalieri, cu o gastronomie excepțională a bucovinencelor noastre, care ne fac cinste în țară și peste hotare”, a mai declarat Flutur.