Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, consideră că Muzeul de Istorie din Siret, cu Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina, va fi un punct turistic important din județul Suceava. Gheorghe Flutur a declarat în această dimineață, înainte de inaugurarea oficială a muzeului, că acest obiectiv este „o premieră pentru această parte de țară”. „Suntem la Siret, la Muzeul de Istorie unde avem o premieră pentru această parte de țară, pentru Bucovina. Muzeul de Istorie din Siret deschide o pagină dureroasă dar adevărată legată de Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina. Este o investiție făcută de Consiliul Județean Suceava, în parteneriat cu Primăria Siret. O investiție de circa 5 milioane de euro, din care două milioane de euro este doar muzeul. Și aici vorbim de consolidarea clădirii, expoziția permanentă, cu achiziția de materiale, dar și acest Memorial al Holocaustului Evreilor din Bucovina care înseamnă peste 50.000 de plăcuțe cu numele evreilor care au fost deportați în Transnistria. Este foarte important acest muzeu. Este în apropierea cimitirului vechi al evreilor de aici din Bucovina, un cimitir de la 1.510”, a spus Gheorghe Flutur. El a precizat că muzeul va fi inaugurat astăzi, la ora 13:00. „Am invitat oameni de seamă, de la Ambasada Israelului, de la alte instituții și va fi un punct turistic important pentru Bucovina în perioada care urmează”, a încheiat Flutur.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating