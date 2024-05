Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur a semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru renovarea energetică a Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, care au demarat începând cu data de 21 mai 2024.

Potrivit managerului spitalului, dr. Alexandru Calancea, această amplă lucrare de investiție, derulată prin PNRR, în valoare de 65.726.905,86 RON cu TVA, se va finaliza în martie 2025 și cuprinde următoarele etape:

Reabilitarea termică a anvelopei clădirii:

Izolarea termică a fațadei – partea vitrată – prin înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie nouă din aluminiu cu trei foi de geam, prevăzută cu folie low-e performantă energetic.

Izolarea termică a pereților exteriori cu vată bazaltică de 5-10-15 cm, montată în sistem de fațadă ventilată.

Placarea fațadei cu elemente din aluminiu compozit tip Alucobond.

Izolarea conturului ferestrelor cu vată bazaltică ignifugă de 2 cm.

Termoizolarea soclului cu polistiren extrudat ignifug de 10 cm, până la cota de 50 cm față de terenul sistematizat.

Termoizolarea planșeului din subsol cu polistiren extrudat de 10 cm.

Reabilitarea termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum: Repararea/refacerea instalației de distribuție a agentului termic între punctul de racord și planșeul peste subsol/canal termic.

Reabilitarea și modernizarea instalațiilor de iluminat în clădiri: Inlocuirea unui număr de 2114 corpuri de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat tip LED, cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață.

Montarea unor sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald: Montarea elementelor de tâmplărie cu vitraj cu control solar (trei foi de geam, prevăzute cu folie low-e performantă energetic).



Montarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termnice pentru consum propriu: Utilizarea surselor regenerabile de energie prin amenajarea în curtea spitalului a unei copertine realizată pe structură metalică, având rolul principal de suport pentru montarea a 240 de panouri fotovoltaice de 445W/buc.

Instalarea unei centrale termice pe gaz care fruncționează în cogenerare, un utilaj de înaltă eficiență, pentru reducerea consumurilor din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

„Investiția va îmbunătăți semnificativ confortul termic al pacienților și angajaților Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, precum și generarea unei economii semnificative la energie electrică și agent termic”, a transmis dr. Alexandru Calancea.