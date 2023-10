Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, astăzi, că municipiul Vatra Dornei prinde contur de perlă turistică montană. Gheorghe Flutur a subliniat faptul că implicarea Consiliului Județean Suceava pentru a sprijini Primăria Vatra Dornei în proiectele din acest municipiu începe să dea roade.

„În acest moment Cazinoul Băilor, modernizat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților printr-un proiect european, este aproape finalizat. CJ Suceava a fost în acești ani aproape de acest proiect, de la promovarea lui, până la finalizare și astăzi putem spune că această perla a Bucovinei, cazinoul, este salvată.

Tot la Vatra Dornei străzile și trotuarele din jurul cazinoului sunt pavate cu piatră specială. A fost finalizat podul splendid peste râul Dorna, iar în albia râului se betonează un canal în amonte și în aval de pod, care va da un aspect liniștit, odihnitor, apei râului Dorna, în inima stațiunii turistice. Strada care leagă Primăria de Cazino, strada Luceafărului, este deja pavată cu piatră cubică aproape pe jumătate. Aici au avut loc ample lucrări subterane de schimbare a conductelor de apă, canalizare, aducerea gazului metan precum și îngroparea cablurilor în canale tehnice.

Bulevardul principal din fața primăriei, bulevardul Mihai Eminescu, prinde și el contur. Trotuarele sunt terminate, primul strat se asfalt este turnat, se lucrează la ridicarea capacelor de canalizare și imediat va fi turnat și cel de al doilea strat de asfalt. Implicarea noastră, a CJ Suceava, și implicarea primăriei au fost permanente de la aprovizionarea cu piatră pentru trotuar până la pregătirea iluminatului stradal. Am cuvinte de apreciere față de constructorii care au lucrat până seara târziu, inclusiv sâmbătă”, a precizat Gheorghe Flutur.

El a mai adăugat că tot la Vatra Dornei, din cei 30 de kilometri de conducte de gaz metan, mai este de construit doar un singur kilometru. „Testul rețelei este finalizat, iar constructorul garantează că până în decembrie vor putea da drumul la gaz în Vatra Dornei”, a mai precizat șeful administrației județene. El a spus că este convins de faptul că până la sfârșitul acestui an municipiul Vatra Dornei se va schimba la față. „În ultimul timp orașul a fost un adevărat șantier, lucru care a creat disconfort pentru populație, care însă va începe acum să aibă parte și de beneficii.

Cuvinte de apreciere am și pentru Primăria Vatra Dornei. Echipa primarului, împreună cu viceprimarul, au fost neobosiți pe toate șantierele din oraș. Acesta este doar un exemplu a legăturii strânse dintre CJ Suceava și primării, unde gândirea de echipă, pe care o încurajăm cu fiecare dintre localitățile județului Suceava, a început deja să dea roade”, a încheiat Gheorghe Flutur.