Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, atrage atenția că majorarea salariului minim va avea un impact asupra finalizării proiectelor de investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile. Într-o întrebare adresată pe această temă ministrului investițiilor și proiectelor europene, Adrian Câciu, deputatul Ioan Balan a precizat că CJ Suceava, condus de Gheorghe Flutur a reușit să demareze proiecte de investiții care totalizează peste 1,4 miliarde de euro, cea mai mare parte a finanțării fiind asigurată din fonduri europene nerambursabile, fonduri de coeziune sau din Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Este important de precizat faptul că toate proiectele au fost declarate eligibile și au fost aprobate spre finanțare în baza unor criterii precise, inclusiv cheltuielile de personal aferente, respectiv costul cu forța de muncă. Recent, Guvernul României a majorat salariul minim brut garantat în plată de la 3.000 de lei la 3.300 de lei și urmează să majoreze salariul minim brut garantat în plată în sectorul construcțiilor de la 4.000 de lei la peste 4.500 de lei, astfel încât să nu fie afectat cuantumul salariului minim net. Astfel, costurile aferente cheltuielilor de personal se vor majora substanțial putând avea efecte asupra derulării programelor de investiții”, a precizat Ioan Balan.

El și-a exprimat convingerea că Guvernul României va identifica cele mai adecvate măsuri în scopul finalizării cu succes a proiectelor de investiții în curs de derulare. În final, deputatul PNL de Suceava i-a solicitat ministrului investițiilor să precizeze dacă în urma majorării salariului minim brut pe economie garantat în plată va dispune o suplimentare a finanțării bugetelor alocate proiectelor de investiții cu sumele necesare acoperirii majorării cheltuielilor de personal. În același timp, el vrea să afle și ce măsuri vor fi dispuse astfel încât implementarea proiectelor aflate în derulare, cu finanțare externă nerambursabilă, să nu fie pusă în dificultate de majorările costurilor cu forța de muncă.