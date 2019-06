Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost astăzi alături de primarul Ilie Boncheș pe șantierele din municipiul Vatra Dornei. Gheorghe Flutur a precizat că Primăria Vatra Dornei a dovedit mult curaj și a reușit să deschidă mai multe șantiere pentru executarea unor lucrări ample la obiective de infrastructură din municipiul – stațiune.

„Prin două proiecte de peste 6 milioane de Euro au început lucrări de reabilitare și modernizare de străzi și a variantei de pe Valea Bistriței. Prin aceste proiecte vor fi lucrări de asfaltare pe mai bine de un sfert din străzile municipiului”, a spus Flutur. El a mai precizat că și la Cazinoul din Vatra Dornei se execută lucrări de captare și drenare. Gheorghe Flutur a arătat că la cazinoul din vatra Dornei este în derulare un proiect amplu, de cinci milioane de Euro, aprobat chiar în timpul mandatului său de președinte al Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

„De asemenea, la centrala termică s-a finalizat montarea primului cazan. Urmează a fi instalat încă un cazan și s-a trecut la reabilitarea rețelei termice, inclusiv în stațiune. Trebuie spus că vom veni și noi, Consiliul Județean Suceava, cu sprijin pentru ca până în luna septembrie peste 3000 apartamente racordate la sistemul centralizat să beneficieze de apă caldă. Dornenii au nevoie și de gaz metan astfel că solicităm încă o dată Guvernului să finalizeze aducerea gazului metan la Vatra Dornei”, a declarat Flutur.