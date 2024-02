Liderul PNL Suceava și prim-vicepreședintele la nivel național al acestui partid, Gheorghe Flutur, a declarat miercuri, la postul de televiziune Realitatea Plus că Bucovina este un tărâm al toleranței în care curentele extremiste nu își au locul. Gheorghe Flutur a fost întrebat în ce constă extremismul față de care PNL Suceava a protestat la finalul săptămânii trecute, Gheorghe Flutur a precizat că în primul rând este vorba despre comportamentul partidelor precum AUR, dar și de lipsa luării de atitudine față de manifestările organizate de această formațiune politică. „Este vorba despre comportament. Nu aș trece-o doar în dreptul faptului că AUR a venit la Suceava și a țipat la mine. E și asta o problemă. Dar eu vorbesc cu oamenii din Bucovina. Oamenii de la noi, strămoșii noștri au trăit experiențe dure ale extremismului. Sunt 100 de ani care au trecut și care ne spun ceva despre cuiburile care au fost aici, despre atitudini. În blană de oaie la început, au folosit patriotismul, biserica, familia și așa mai departe. După care treptat s-au transformat în altceva. Și ce e Bucovina astăzi? Suntem 12 minorități aici. Noi suntem obișnuiți să trăim în toleranță și etnică, și confesională. Oamenii aceștia se sperie de acest limbaj. Duminică au venit 7.000 de oameni și a vorbit și societatea civilă despre pericolul extremismului. Și e o vorbă în Bucovina. Noi ne temem de două plante, la care facem alergie. E vorba de laba ursului și laba rusului. Adică pusă laba pe Bucovina. Pentru că noi, în istoria noastră, am fost traumatizați foarte tare. Extremismul asta înseamnă. Să nu iei atitudine atunci când, de exemplu, invazia rusească a fost în Ucraina și tu la trei zile organizezi la București un miting să dai șeful statului jos. Noi avem nevoie de stabilitate. Și ce înseamnă patriotismul pe care îl promovează dumnealor? Dacă ești împotriva occidentului ești patriot. Pot să fiu patriot și pro-occidental. Ei sunt ori-ori, noi suntem și-și”, a mai spus Gheorghe Flutur.

, 1.0 out of 10 based on 2 ratings