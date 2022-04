Președintele interimar al PNL, Gheorghe Flutur, a prezentat, la începutul Congresului extraordinar al PNL o sinteză a moțiunii cu care premierul României Nicolae Ciucă candidează pentru președinția acestui partid. Gheorghe Flutur a spus că după aceste alegeri PNL nu are voie să greșească și trebuie să fie un factor de stabilitate în actuala coaliție de guvernare. În acest sens, Flutur prezentat un decalog cu principalele direcții pe care PNL trebuie să le aibă sub conducerea premierului Nicolae Ciucă.

„În primul rând PNL trebuie să fie fidel programului de guvernare de mare coaliție. Suntem într-o conjunctură în care am intrat într-o mare coaliție, trebuie să fim corecți, fideli, parteneri onești, dar cu drepturi egale. Și trebuie să susținem această coaliție și nu să o destabilizăm. PNL trebuie să fie factor de stabilitate în coaliție și nu de destabilizare”, a afirmat Gheorghe Flutur. În al doilea rând, Gheorghe Flutur a spus că PNL trebuie să fie partidul care să dea răspuns la vulnerabilitățile oamenilor și a mediului de afaceri. Liderul liberal a arătat că premierul Nicolae Ciucă va anunța zilele acestea măsuri prompte în domeniul economic și social pe care Guvernul le va implementa cu fonduri europene și naționale, cu impact pentru a rezolva problemele românilor. „Probleme care, să fim corecți, acum 6 – 7 luni nu erau luate în calcul și noi trebuie să găsim soluții la ele”, a spus Gheorghe Flutur.

EL a spus că al treilea punct îl reprezintă recuperarea decalajelor atât din interiorul României, între județe și regiuni, dar și între România și celelalte țări. „Suntem la 73% din media PIB-ului european. Ce își propune un partid modern pro european? Să ajungem într-un număr scurt de ani la media europeană a PIB-ului pe cap de locuitori în România. Este logic. Sunt ambiții pe care trebuie să le îndeplinim. Apoi, al patrulea punct este modernizarea României prin investiții. Ne-am luptat pentru 7% în PIB. Infrastructura începe să se miște. Dar va trebui să fim locomotive, să avem curajul să dăm drumul la autostrăzi și să legăm provinciile istorice. Încă sunt poticneli din punct de vedere al legislației extrem de restrictive. Apoi avem programele pe sănătate, pentru spitale și infrastructură, precum și învățământul și serviciile publice. Trebuie spus aici și de programele așteptate de primari primarii. Și intrăm în linie dreaptă cu programul Anghel Saligny, cu 65,5 miliarde de lei pentru următorii ani, adică 13 miliarde de euro. Este un lucru excepțional și de mâine începe operaționalizarea lui”, a declarat Gheorghe Flutur. El a adăugat că are curajul să ceară scuze primarilor pentru întârzierea începerii programului Anghel Saligny, „dar au fost ședințe în care am insistat, pentru că piedicile vin și s-a deblocat acest program și îi mulțumesc premierului Nicolae Ciucă”, a precizat președintele PNL. .

El a spus că punctul cinci se referă la protejarea și valorificarea resurselor naturale și prelucrarea acestora în România, aici intrând și punerea în valoare a potențialului agricol. „Sunt 15 milioane de hectare de teren agricol care trebuie pus la treabă, subvenția trebuie folosită inteligent, iar deficitul balanței comerciale să fie un deziderat pentru a-l schimba în favoarea noastră, nu să fie negativ.

Al șaselea punct este reindustrializarea României sau acea gândire modernă legată de industrializare. Sunt niște oportunități în această tristă conjunctură. Se fac relocări de industrii, de priorități. Guvernul și PNL trebuie să vină în întâmpinarea acestora cu facilități și să fim mai activi, nu să așteptăm. Să ne ducem cu rucsacul spre investitori, nu să îi așteptăm să vină ei. Cred că asta trebuie să facem în perioada următoare”, a mai declarat Gheorghe Flutur.

El a mai vorbit și despre prioritățile în digitalizarea României, dar și despre educație, cercetare, inovarea și investiții în resursa umană. „Acestea sunt viitorul. Și sigur aici trebuie să ne deschidem mai mult spre societatea civilă, relația cu patronate, sindicate și biserica”, a precizat Gheorghe Flutur.

Nu în ultimul rând el a spus că în acest decalog intră și sănătatea și crearea unui sistem predictibil de pensii, precum și eficientizarea administrației publice locale și centrale.

„Trebuie într-un climat de securitate națională și de stabilitate macro economică să putem îndeplini aceste obiective. Sunt câteva din ideile moțiunii pe care a depus-o și o susține domnul prim ministru Nicolae Ciucă. Sunt alături de această moțiune și sunt convins că am intrat pe o stradă cu sens unic. PNL nu are voie să greșească. Trebuie să fim pragmatici, să punem în aplicare ce scrie în această moțiune”, a încheiat Gheorghe Flutur.