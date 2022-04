Președintele interimar al PNL, Gheorghe Flutur, a declarat, în discursul susținut în ședința de astăzi a Consiliului Național al partidului că liberalii sunt obligați să vină foarte repede cu soluții și să dea un răspuns rapid la criza alimentară, energetică, la securitatea națională și siguranța cetățeanului.

În primul său discurs ca lider al PNL, Gheorghe Flutur a spus că la șase luni de la alegerea fostului președinte, PNL provoacă proceduri pentru un Congres Extraordinar în care va fi ales un nou lider al partidului. „Eu vă îndemn să vedeți partea bună a lucrurilor. Capacitatea partidului de a corecta și de a îmbunătăți ce nu merge. Noi nu putem să ascundem, să spunem că a mers totul foarte bine și o spun eu care am primit un vot pentru interimat până duminica viitoare. Trebuie să ne uităm atent ce nu a mers, să putem îndrepta. Altfel putem persista în aceste greșeli, iar PNL este într-adevăr un partid viu dinamic, și care trage de mânecă. Și ăsta este un lucru bun”, a spus Flutur. El a arătat că mai sunt doi ani până la alegerile din 2024 și încă mai sunt foarte multe lucruri de făcut. Liderul PNL a spus că nu vrea să facă un „rechizitoriu aspru” , „pentru că trebuie să ne asumăm și noi parte dintre ele pentru că am făcut parte și suntem în această echipă”. „Dar trebuie să recunoaștem și să îndreptăm ce nu a mers. De aceea vă rog pe toți. Haideți să privim capacitatea și viteza de reacție a partidului care a văzut că trebuie niște lucruri îmbunătățite. Faptul că propunem o săptămână pentru un Congres Extraordinar este pentru că suntem într-o situație excepțională în România. Și geopolitică și presiunea economică și așteptările populației. Nu putem aștepta”, a declarat Gheorghe Flutur.

El consideră că la ultimele alegeri interne a fost festival al democrației care i-a costat scump pe liberali. Astfel, Flutur a făcut un îndemn la moderație în această perioadă și la o gândire constructică și de echipă. „PNL este într-o coaliție în care trebuie să generăm stabilitate. Stabilitate pentru că premierul e de la noi din PNL, președintele României vine din rândul PNL și suntem principalul partid de dreapta. Lumea așteaptă de la noi stabilitate. Și poate așa trebuie citit acest congres. E nevoie de stabilitate acțiune, echlibru, fermitate”, a declarar liderul liberalilor.

El a sublinait faptul că PNL trebuie să răspundă matur la mai multe provocări, pe primul loc fiind cea legată de scumpirea vieții oamenilor. „Este o întâmplare nefericită. Până acum era pandemia. A venit și acest război care a schimbat cu totul datele problemei la nivel internațional. Și scumpierea vieții oamenilor așteaptă rețetă și așteaptă soluție imediat. Și vreau să îi mulțumesc premierului Nicolae Ciucă pentru pragmatism, pentru inițiativă și să îl asigurăm că vom fi în continuare susținători pentru deciziile sociale și economice de care țara are nevoie. Și trebuie răspuns prompt la criza energetică și la facturi, și la criza alimentară, și la securitate națională și la siguranța cetățeanului. Sunt niște provocări, unele dintre ele noi și PNL este obligat să dea răspuns și foarte repede la astea”, a precizat Gheorghe Flutur, care a mai adăugat că la toate acestea s-a mai adăugat și problema legată de criza refugiaților.

„Sigur că a fost bine. Am fost atenți, s-a gestionat corect și eu felicit pe fiecare în parte pentru modul de implicare. Dar este o problemă pe termen lung”, consideră Flutur.

El a mai adăugat că PNL trebuie să aibă săptămânal pe ordinea de zi puncte de discuție legate de provocările economice din țară. „Prea puține am avut. Și va trebuie să dăm răspuns mai repede. La energie, la alimente, la refugiați, la criza forței de muncă și așa mai departe. La descentralizarea la care ne uităm și nu mai vine de la București. Sunt lucruri pe care trebuie să le spunem apăsat și să le facem. Noi nu mai avem scuză”, a precizat președintele PNL.

Gheorghe Flutur a mai adăugat că PNL are nevoie și de o îmbunătățire a comunicării intene, cu aleșii locali.

De asemenea, el a spus că și în cadrul coaliției de guvernare este nevoi de o mai bună organizare a temelor prioritare și a agendei de coaliție. „Trebuie să vedem ce răspunsuri avem. Sunt lucruri cu care eu am venit și voi veni în continuare ca propuneri concrete pentru că am făcut parte și din alte coaliții și trebuie să îmbunătățim aceste chestiuni. Iar cu aleșii locali, imediat după congres va trebui să ne întâlnim și eu cred că trebuie să avem o discuție foarte aplicată, nu doar pe Planul Național de Dezvoltare Anghel Saligny, ci pe dezvoltarea României de jos în sus pentru că sunt o sumedenie de fonduri, inclusiv europene. Inclusiv PNRR cu cele 2 miliarde de euro care merg către administrațiile locale, să vedem cum se vor cheltui. Cum simplificăm procedurile și ghidurile pentru ca banii să se cheltuie, nu să se întoarcă la Uniunea Europeană. Și vreau neapărat să ne întâlnim cu aleșii locali”, a declarat Gheorghe Flutur.

În final, el a făcut un apel la moderație, echilibru pentru că „nu avem nevoie acum de nu știu ce supărări interne”. Gheorghe Flutur consideră că PNL va ieși întărit după viitorul congres.