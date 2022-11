Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, caută investitori pentru a construi un spital de recuperare prin parteneriat public privat. El și-a exprimat intenția la inaugurarea unei noi clinici medicale în municipiul Suceava, Clinica Nord, parte din Grupul Medical Provita. ”Acum încurajez foarte mult investitorii să vină să construiască în parteneriat public privat un spital de recuperare. Nu avem și Bucovina oferă toate condițiiule pentru un spital postoperator. De ce austriecii au ales Solca unde încărcătura de ozon era cea mai bună? Pentru că avem condiții. Haideți să facem un spital de recuperare”, i-a aruncat Flutur mănușa medicului Ovidiu Palea, fondatorul și directorul general al Grupul Medical Provita.

