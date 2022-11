Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a reușit să obțină simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor europene pe Programul Operațional Regional exercițiul financiar 2021-2027 în urma discuțiilor cu reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene. POR 2021-2027 a demarat în mod oficial astăzi după ce președintele Agenției de Dezvoltare Nord Est Piatra Neamț, Vasile Asandei, a semnat documentele necesare împreună cu secretarul de stat Ovidiu Cîmpean. La evenimentul care a avut ca temă Conferința Regională „Destinație:Europa 2027! Programul Regional Nord- Est pornește la drum” a participat și primarul Ion Lungu alături de reprezentantul Comisiei Europene, Krystof Kasprziy, șef adjunct al Unității pentru România, Directia Generală, Politică Regională si Urbană a Comisiei Europene, de ministrul fondurilor europene Marcel Bolos, de ministrul turismului si anteprenoriatului Daniel Cadariu, care a intrat on-line de la Bruxelles. Au fost prezenti la Conferință președinți de consilii judetene, prefecți , primari si nu in ultimul rând oameni de afaceri.

”Am salutat in numele primarilor demarea noului exercitiu financiar pe POR 2021-2027 si am solicitat reprentantului ministerului fondurilor europene și domnului director de la ADR Nord Est, să simplificăm procedurile de accesare a fondurilor europene, să luam exemplul Poloniei (mai ales ca reprezentantul comisiei europene prezent azi la Piatra Neamt este de origine polonă),ținând cont că deja s-au pierdut doi ani din exercitiul financiar actual 2021-2027,respectiv 2021 si 2022.

Am obtinut astăzi o victorie in acest sens de simplificare sa procedurilor ,dupa discutiile pe care le-am avut la Ministerul fondurilor europene si cu domnul Prim ministru ieri,s-a renunțat la intocmirea Documentului strategic care era in dezbatere publica PIRU-Planul integrat de regenerare urbana,care ar fi întîrziat accesarea fondurilor europene, anunțul a fost făcut de către domnul secretar de stat de la MIPE Ovidiu Câmpean. Sper să putem depune cat mai repede proiecte la ADR Nord-Est pe noul Program Operațional Regional”, a declarat Lungu.