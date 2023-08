Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat că începând de marți, 1 august, prețurile la 14 alimente din coșul de cumpărături de bază au scăzut începând de ieri chiar și cu 30% până la 50%. „Aceasta este una dintre primele măsuri ale PSD de a veni în sprijinul românilor cu venituri mici și medii. Conform prețurilor afișate de un retailer din România (rețeaua Profi), prețurile au scăzut la alimentele de bază cu procente cuprinse de la 14% (la ouă, un anumit brand de brânză și roșii) până la 50% (cartofi albi noi). Sunt însă alte branduri de brânză la care prețurile au fost reduse cu peste 35%. Pâinea (franzela albă) a scăzut cu 26%.

Evident că astfel de măsuri nu pot mulțumi pe toată lumea, dar ar trebui să reînvățăm să cumpărăm românește și să-i apreciem mai mult pe producătorii români.

De cealaltă parte, pe plan economic, vom reduce inflația și va crește totodată și puterea de cumpărare a cetățenilor. Sunt fapte concrete! Vorbele sunt la alții”, a spus

Gheorghe Șoldan a prezentat lista de produse agricole și alimentare care beneficiază prin ordonanță de urgență de reducerea cotelor de adaos comercial:

Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300g-500 grame, fără specialități Lapte de vacă proaspăt 1L, grăsime 1,5% Brânză telemea din lapte de vacă vrac Iaurt simplu din lapte de vacă, 3.5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame Făină albă de grâu ”000” 1 Kg Mălai 1 kg Ouă de găină calibrul M 10 buc. Ulei de floarea-soarelui 1L Carne proaspătă pui (carne pui, în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, înseamnă: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os și aripi pui, varianta standard) Carne proaspătă porc (carne porc, în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, înseamnă: carne porc lucru, pulpă porc cu os și fără os, spată de porc) Legume proaspete vrac (legume proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, înseamnă: roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca și ardei capia) Fructe proaspete vrac (fructe proaspete vrac: mere roșii și mere golden, prune, pepene roșu, struguri de masă) Cartofi proaspeți albi vrac Zahăr alb tos 1 Kg