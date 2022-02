Impresara Anamaria Prodan și antrenorul Laurențiu Reghecampf se află în plin proces de divorț. În ultimele luni, Anamaria Prodan i-a adus mai multe acuzații fostului soț. iar antrenorul Craiovei a povestit propria variantă despre cele petrecute în cadrul podcastului moderat de Cătălin Măruță. Artistul Gheorghe Turda intervine în disputa celor doi și infirmă o afirmație a Anamariei, notează click.ro.

Anamaria Prodan a subliniat, în repetate rânduri, că o bună parte din averea ei se datorează sumei de bani pe care a primit-o moștenire de la mama sa, regretata artistă Ionela Prodan. Laurențiu Reghecampf a infirmat că averea Ionelei ar fi fost atât de impresionantă precum afirma impresara.

„La un moment dat a zis că i-am luat ceasurile. Păi, a vrut ceas Richard Mille. Am dat 100.000 de euro. Dacă îmi spunea că vrea geantă Hermes de 75.000 de euro, din piele de crocodil, nu spuneam niciodată nu. Ea poate să declare ce vrea, dar nu poate spune că ea a adus bani. Eu am câștigat câteva zeci de milioane de euro. Zice că «sunt banii mamei». Pe bune?! Era Ionela șeicul de la Al Wahda sau Al Hilal? Eu i-am cumpărat absolut tot. Pot spune răspicat. Am și facturile”, declara Reghecampf, la podcastul lui Cătălin Măruță, conform sursei citate.

Artistul de muzică populară Gheorghe Turda, cel care a susținut alături de Ionela Prodan nenumărate concerte în țară și în străinătate, pare să încline spre varianta prezentată de Laurențiu Reghecampf. Gheorghe Turda susține că este imposibil ca cineva să obțină milioane de euro din muzică, fie ea și cea de petrecere. Artistul regretă despărțirea impresarei de Laurențiu Reghecampf și este de părere că motivul principal pentru care cuplul a ajuns la separare este reprezentat de „mirajul banilor”.

