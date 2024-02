În prezent trăiește o viață desprinsă parcă din filme, însă în trecut Gina Pistol s-a confundat cu mari dureri sufletești după ce a fost abandonată de mamă, notează click.ro. Bunica vedetei, cea care a crescut-o de la 3 zile, mărturisea emoționanta povestea de viață a nepoatei sale.

Copilăria vedetei nu a fost deloc ușoară, fiind nevoită ca de la vârsta de 6 ani să se ocupe de treburi gospodărești și de îngrijirea fratelui Paul, cu 5 ani mai mic decât ea.

„Când sunt mici, copiii nu înţeleg multe lucruri. Pe parcurs, Gina a aflat adevărul. Taică-său nu a lăsat-o niciodată, el şi-a iubit mereu copiii şi a avut grijă să nu le lipsească nimic. Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine şi a plecat. Eu am crescut-o şi toată lumea din sat (n.r. – Trivale) ştie asta. După ce l-a făcut şi pe frate-su a început să o ceară pe fată la ea. Şi eu m-am gândit că nu e bine să-i ţinem despărţiţi. Am lăsat-o să plece şi la mamă, dar tot noi am ajutat-o cu bani”, a declarat bunica Ginei Pistol acum câțiva ani pentru Libertatea, conform sursei citate.

Bunica Ginei a amintit și despre relația pe care nepoata sa o are cu tatăl. Discută zilnic și sunt extrem de apropiați.

Sursa foto: Facebook

