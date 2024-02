În contextul situaţiei operative existente la nivelul judeţului Suceava, în scopul impunerii unui climat de disciplină în rândul participanţilor la trafic, Serviciul Rutier împreună cu formaţiunile rutiere din cadrul I.P.J. Suceava au organizat şi executat acțiuni preventiv-reactive, pentru prevenirea accidentelor produse pe fondul vitezei excesive. Cu ocazia executării acţiunii au fost aplicate 321 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 182.175 lei, cele mai multe dintrea acestea (200 sancțiuni) pentru depășirea regimului legal de viteză. De asemenea, au fost reținute 35 permise de conducere ( viteză – 19, depăşiri neregulamentare – 12, altele – 4.) Totodată, au fost retrase 8 certificate de înmatriculare (I.T.P., folii, etc.).

La 20.02.2024, ora 17.00, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Vadu Moldovei au oprit pentru control pe str. Săcuța Deal din satul Săcuța, com. Boroaia, autoturismul condus de către un bărbat de 55 ani, din com. Boroaia. Având în vedere faptul că șoferul emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest rezultat ul fiind de 0,52 mg./l alcool pur în aerul expirat. Totodată, șoferului i s-au recoltat probe de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal privind infracţiunea de „conducere sub influenţa alcoolului”.