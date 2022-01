Era un bărbat de statură medie, cu un maxilar puternic, păr de culoarea nisipului și o mustață cazonă îngrijit tăiată. Autoritatea sa deosebită venea de la ochii lui pătrunzători, de un albastru-deschis, ca și de la onestitatea lui întrucâtva nepământeană. Era Charles Gordon, un general-maior britanic cunoscut sub numele de Gordon Chinezul pentru curajul de care dăduse dovadă în conducerea trupelor care au contribuit la învingerea comandanților militari chinezi rebeli în timpul Revoluției din Taiping, cu douăzeci de ani în urmă.

Un om cu nervii de fier, Gordon a fost un caz clasic de complexitate victoriană. Când nu era angrenat în operațiuni militare, petrecea mult timp ajutându-i pe copiii orfani. Medita trei ore pe zi în tovărășia Bibliei, a fost celibatar toată viața și își aștepta cu nerăbdare moartea pentru a-l întâlni pe Dumnezeu. Secretarul reginei Victoria se referea la el ca la „acel nebun creștin”.

În 1884, guvernul britanic l-a trimis pe Gordon în Sudan, unde un fanatic musulman numit Mahdi tocmai prelua controlul asupra țării în fruntea unei armate numeroase, amenințând interesele britanice în Egipt. Gordon a sosit în scurt timp la Khartoum, unde a organizat garnizoana defensivă – formată numai din soldați sudanezi și egipteni, conduși de o mână de ofițeri britanici.

Curând, Mahdi s-a apropiat de orașul fortificat. Deși știa că n-are nici o șansă să înfrângă armata imensă a lui Mahdi, Gordon a refuzat să plece. Între timp, premierul Gladstone a autorizat în sfârșit o forță de sprijin, care părea însă ținută în loc de nesfârșite întârzieri.

În dimineața zilei de 26 ianuarie, Mahdi a ordonat asaltul final asupra orașului a cărui soartă părea pecetluită. Hoardele fanatice au pătruns în cetate, lăsând străzile însângerate. Gordon s-a retras în palatul regal și acolo, pe o scară exterioară, și-a așteptat inamicii, neînarmat. Sfâșiindu-și tunica, el s-a întors cu fața la atacatori și a strigat: „Loviți! Loviți cât de tare puteți!” O ploaie de sulițe s-a abătut asupra lui, doborându-l.

Forțele de sprijin au sosit două zile mai târziu, în ziua în care Gordon ar fi împlinit 52 de ani, ca să constate că ajunseseră prea târziu.

Astăzi, efigia lui Gordon Chinezul se află în Catedrala St. Paul din Londra, dar nu și trupul său, care n-a fost găsit niciodată.

Tot la 26 ianuarie:

1788: Primii condamnați din Anglia debarcă în Australia.

1905: Diamantul Cullinan, de 3.106 carate, este găsit lângă Pretoria, Africa de Sud.

1918: Se năștea (din nefericire pentru poporul român) cel mai mare dictator al României, Nicolae Ceaușescu.

Geo Alupoae, critic de teatru