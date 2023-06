Un grav accident rutier s-a produs în zona Pasului Mestecăniș unde o autoutilitară s-a ciocnit cu un autoturism. Potrivit ISU Suceava, în eveniment au fost implicați patru adulți și un minor. O persoană de sex feminin este inconștientă și i se aplică manevre de resuscitare.

Intervin la fața locului pompierii militari ai Detașamentelor Vatra Dornei și Câmpulung Moldovenesc cu două autospeciale cu tehnică pentru descarcerare, o ambulanță SMURD B2, cu sprijinul a două echipaje SAJ.

Update:

Toate cele cinci persoane au fost transportate la spital.