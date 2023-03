Imnul Alianței Franceze din Suceava, care a fost lansat seara trecută de grupul elvețian Sophie de Quay, în Auditoriumul <Joseph Schmidt> al Universității <Ștefan cel Mare>, s-a bucurat de un real succes. Grupul este format din artiştii Sophie Loretan şi Simon Jaccard, iar cântecul-imn a fost inspirat din specificul francofoniei în Bucovina. Într-o emisiune la Radio Top, președinta de onoare a filialei Alianței, profesorul universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu, a declarat: „În sală au fost peste 200 de oameni. Au venit cu o jumătate de oră înainte de concertul în care s-a lansat imnul la Suceava. Intrarea fiind liberă, oamenii aveau emoții că nu vor fi locuri disponibile. Au venit foarte calzi și zâmbitori sucevenii și pentru asta le mulțumesc din toată inima. Noi le-am pregătit câte o coală de hârtie cu textul în limba franceză. Sunt convinsă că oamenii care nu au pronunțat niciodată un cuvânt în franceză au făcut-o aseară. S-a interpretat de două ori imnul la final, refrenul de mai multe ori, cu textul în față. A fost extraordinar de frumos. Anterior, imnul fusese cântat la Ambasada Elveției. Acolo s-a spus toată povestea imnului și am avut senzația că s-a vorbit mai mult despre modul în care a fost creat. Este o formă foarte, foarte bună această axă culturală prin cântec de a-ți promova localitatea, de a-ți promova instituțiile”. Imnul Alianței Franceze din Suceava va avea parte și de un videoclip, care va fi gata în cel mult două săptămâni, și va fi postat pe rețelele de socializare. Filmările au fost realizate în Cetatea de Scaun, dar și prin oraș.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating