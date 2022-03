Guvernul României este somat să urgenteze investițiile miniere compatibile cu standardele de mediu. Apelul vine de la verzii suceveni. ”Partidul Verde filiala județeană Suceava susține continuarea parcursului României către energii regenerabile și cere guvernului să urgenteze investițiile miniere compatibile cu standardele de mediu. Suntem conștienți de rolul important pe care CEO îl joacă în mixul energetic național. Asigurarea securității energetice naționale și protejarea consumatorilor vulnerabili sunt obiective imediate ce trebuie atinse, iar acest lucru nu înseamnă că România își permite pe termen mediu și lung activități intens poluante, cu consecințe catastrofale asupra sănătății și mediului.Partidul Verde filiala județeană Suceava consideră că atingerea obiectivelor climatice trebuie să rămână o prioritate pentru România. În acest sens, ținand cont de contextul conflictului din Ucraina și al efectelor sale asupra domeniului energetic global, trebuie sprijinite de către statul roman acele exploatări miniere cu productivitate mare, risc scăzut de accidente, exploatări în care se pot aplica soluții performante pentru captarea și stocarea carbonului.Dacă vom reuși captarea și stocarea eficientă a carbonului, exploatările miniere ar putea deveni compatibile cu obiectivele climatice. Pe aceste investiții privind securitatea pentru mediu a exploatării cărbunelui ar trebui să se concentreze guvernul României.De asemenea, noi, verzii suceveni solicităm guvernului accelerarea implementării unor proiecte noi privind valorificarea energiei solare și eoliene, accelerarea eficientizării energetice a clădirilor și activităților industriale”, au transmis verzii suceveni.

