Autoritățile sucevene caută să recruteze forță de muncă din rândul refugiaților care au rămas pe teritoriul județului Suceava. Problema a fost ridicată de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, către cei de la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă în cadrul ședinței operative de astăzi din Vama Siret. Potrivit șefului administrației județene, în județ aui rămas în jur de 15.000 de refugiați ucraineni din cei aproape 100.000 câți au trecut prin Vama Siret de la începutul războiului. ”În comadamentul din Vama Siret am discutat astăzi cu cu cei de la AJOFM să înceapă întâlnirile pentru recrutarea de forță de muncă din rândul imigranților care doresc să lucreze în județul nostru în diferite meserii atât femei cât și bărbați în domeniul turismului, în domeniul hotelier dar și în construcții pentru că pregătim sezonul de primăvară se va încălzi și avem nevoie de forță de muncă. Încercăm să ne organizăm și să le oferim pe lângă școală pentru copii și locuri de muncă. Sunt 13 școli în limba ucraineană și astăzi au fost din nou cei de la Inspectoratul Școlar Județean aici și le-am cerut să intensifice apelurile să invite la școală în limba ucraineană pe cei care doresc acest lucru. Încercăm să venim în întâmpinarea imigranților cu tot ceea ce trebuie

, 5.5 out of 10 based on 2 ratings