Echipa de handbal masculin CSU Suceava a reluat pregătirile pentru partea a doua a acestui sezon competițional. La primul antrenament sub comanda tehnicienilor Bogdan Șoldănescu, Iulian Andrei și Răzvan Gavriloaia, în sala ”Dumitru Bernicu”, au fost prezenți 17 jucători.

CSU Suceava se află pe locul 9 în Liga Zimbrilor având 18 puncte, cu 7 mai mult decât următoarele două clasate Steaua și Poli Timișoara. Primul meci oficial al anului 2024 pentru CSU Suceava va fi pe 3 februarie, acasă cu U Cluj.

”Anul 2023 a fost un an bun pentru noi, ne-am îndeplinit obiectivul propus și am avut și un bonus, participarea la Final Four în Cupa României. Foarte bun a fost anul și la nivelul juniorilor care au fost în top la toate categoriile de vârstă. L-am și felicitat pe antrenorul Vasile Boca pentru performanța realizată la naționala de juniori.

Jucătorii noștri s-au prezentat zâmbind la primul antrenament, însă zâmbetul le va dispărea în curând pentru că pregătirea de iarnă este foarte dură și până la începutul oficial al sezonului oficial mai avem doar o lună de zile. Este foarte important să începem bine anul și sincer vorbind îmi doresc cinci victorii în această a doua parte a campionatului” a declarat antrenorul principal al sucevenilor, Bogdan Șoldănescu.

”Vreau să revin la forma mea de dinainte de accidentare. Formăm un cuplu sudat aici la Suceava și sper să ne îndeplinim obiectivul propus pentru acest sezon competițional” a fost de părere ”tunarul” Adrian Tîrzioru.

”Mi-aș dori foarte mult să reușim să ne clasăm în primele opt, dar dacă nu vom putea nu-i bai pentru că este greu să izbutești dintr-un foc tot ce-ți propui. Mă simt bine, deși cu greu reușesc să găsesc motivație după atâția ani de cantonamente, dar nu renunț pentru că vreau să-mi mai ajut coechipierii” a menționat golgheterul formației CSU Suceava, Răzvan Gavriloaia.

În primele două meciuri amicale ale acestui an, universitarii suceveni vor înfrunta Motor Zaporojie, cea mai valoroasă echipă ucraineană din ultimul deceniu și o prezență constantă în grupele Ligii Campionilor. Ambele jocuri se vor disputa la Suceava, vineri, 19 ianuarie, de la ora 17:30, și sâmbătă, 20 ianuarie, de la ora 11:30.

De la startul ofensivei militare a Rusiei în Ucraina, Motor Zaporojie își dispută meciurile de pe teren propriu în Germania, la Dusseldorf. În prima jumătate a anului trecut, gruparea ucraineană a jucat în eșalonul secund din Germania, clasându-se pe locul 17 din 20 de echipe. Din toamnă, Motor a reluat meciurile din Superliga Ucrainei, acolo unde este lider cu punctaj maxim după 14 etape. În actualul sezon al cupelor europene, gruparea antrenată de Mykola Stepanets a fost eliminată în turul 3 al EHF European Cup de islandezii de la Valur Reykjavik.

Pe lângă amicalele cu Motor Zaporojie, CSU Suceava va mai juca un meci de pregătire cu CSM Bacău, în deplasare, miercuri, 24 ianuarie, de la ora 17:30, plus un meci cu echipa de tineret.

Liga Zimbrilor se va relua în primul weekend din luna februarie, cu meciurile etapei a 15-a, atunci când CSU Suceava va primi vizita Universității Cluj. Gruparea suceveană începe anul pe locul 9, la egalitate de puncte cu ocupanta locului 8, CSM Bacău.