În penultima etapă a sezonului regulat al Ligii Naționale de handbal masculin, CSU din Suceava a evoluat pe propriul teren contra grupării Potaissa Turda. În meciul de sâmbătă 8 aprilie, gazdele s-au străduit din răsputeri, dar nu au putut scăpa de blestemul care i-a urmărit în acest sezon competițional. Deși publicul sucevean a fost din nou la înălțime, formația pregătită de Petru Ghervan, ajutat de Bogdan Șoldănescu și Iulian Andrei nu a reușit să scoată niciun punct din duelul cu clujenii, pierzând din nou la un singur gol diferență.

Meciul a fost deosebit de echilibrat și tensionat, oaspeții arătând o formă deosebită, deși au avut o zi mai puțin de odihnă decât sucevenii după partida din Cupă de la Iași. Sperăm ca ei să joace la fel și în ultimele două runde ale campionatului.

CSU din Suceava a venit tot timpul din urmă și a păstrat diferența minima pe tabela de marcaj. Gazdele au avut din nou ultimul atac, la fel ca și în alte jocuri, dar nu au reușit să marcheze. Așadar, scor final în meciul CSU din Suceava – Potaissa Turda, 28-29.

Odată cu rezultatele consemnate și în celelalte jocuri din această a XXIV-a etapă, situația în zona de evitare a barajului de menținere în primul eșalon valoric s-a complicat foarte tare. Chiar dacă CSU din Suceava are meciuri cu CSM Oradea, echipă deja retrogradată în deplasare și ultima partidă cu HC Buzău acasă, tensiunea va fi foarte mare. CSM Vaslui are meciuri la îndemână în ultimele două runde, iar CSM Bacău va juca acasă cu Poli Timișoara în ultima etapă. Cele mai mari problem le are, se pare, HC Buzău care joacă acasă cu Potaissa Turda și apoi la Suceava. Din acest motiv am comentat ”tonusul” deosebit al ardelenilor, care sperăm că-i va ține până la final.

CSU SUCEAVA – POTAISSA TURDA 28-29 (12-13)

Arbitri: Ionuț Ghiță / Sebastian Topliceanu

CSU din Suceava: Makaria, Simulescu – Gavriloaia 9, Stanciuc 5, Kbilashvili 5, Balazs 4, Zarițchi 2, Ștefan 1, Loic 1, Bologa 1, Bruj. Antrenori: Petru Ghervan, Bogdan Șoldănescu.

Potaissa Turda: Popescu, Șelaru – Ghiță 8, Pop 6, Pințoiu 4, Dumitriu 4, Dragas 2, Szoke 2, Vojvodic 2, Pavel 1, Thalmaier, Talas, Lazăr, Vereș. Antrenor: Horațiu Gal.

Rezultate consemnate în etapa a XXIV-a:

CSM Bacău – HC Buzău 24-24

CSM Constanța – Dinamo 28-32

CSU din Suceava – Potaissa Turda 28-29

CSM Vaslui – Poli Timișoara 29-27

CSM București – CSM Odorheiu Secuiesc 33-21

Din această etapă au mai rămas de jucat meciurile: Minaur Baia Mare – CSM Focșani și CSM Oradea – Steaua.

Următoarea etapă pentru CSU din Suceava va avea loc în data de 19 aprilie, miercuri, când va juca la Oradea.